Després del desastre atòmic de Txernòbil, Raisa Maksímovna Gorbatjova, la dona de Mikhaïl Gorbatxov, es va convèncer que podia prevenir tots els mals radioactius prenent diversos didalets de vodka al dia. Ho cregués de debò, o només fos una bona excusa per estar amb unes copes a sobre, aviat el mètode es tornava popular i la venda de vodka es quintuplicava a la Unió Soviètica.

No és estrany. Enmig d’una crisi de primer ordre, on sembla que l’apocalipsi toca a la porta, el primer símptoma d’una societat immadura és elevar el nivell de psicosi col·lectiva pels núvols i fer el que faci falta per la supervivència.

Una cosa semblant passa en els nostres dies. Després de la invasió de Rússia a Ucraïna estem vivint un nivell d’alienació particular que ni el vodka el guareix. Ha corregut la veu que amb pastilles de iode es podria prevenir els efectes de la radiació, i a tot Catalunya no ha quedat un pot ni a la darrera farmaciola oblidada. El que és anecdòtic és que ja no és una cosa excepcional, sinó que comencem a habituar-nos-hi.

Els atacs russos a les centrals nuclears ucraïneses, units a les amenaces de Putin de fer servir el seu arsenal nuclear, van desfermar el pànic. Però pocs dies més tard tornava a passar amb la venda d’oli de gira-sol, que desapareixia dels supermercats.

Si recordem el principi de la pandèmia, quan a les botigues s’extingia el paper higiènic, avui dia ens sembla fins i tot còmic. Poc de graciós té el que ens hem convertit, d’alguna manera, en alguna cosa semblant a aquestes processionàries, aquesta eruga que s’enganxa darrere de l’última bestiola sense mirar i, sobretot, sense saber cap a on ens dirigeix la cua. A diferència de les erugues, més properes encara a l’origen del nom, creiem fermament en una idea fixa (que darrerament és apocalíptica) fins a fer-ne una cerimònia, que sol reduir-se a anar a comprar com un boig. A arrasar amb tot.

Ens estem acostumant al nivell d’histèria i això no és res pel que ens puguem orgullir-nos, sinó que demostra el nostre perfil més patètic. Si cal convertir-se en paneroles per sobreviure, ho farem. Qui es creuen aquestes bestioles per sobreviure abans que nosaltres! Un es pregunta: què serà la setmana que ve, amb què ens encapritxarem?

Per cert, per més vodka que es prenguessin els que es van veure afectats per Chernobyl, la radiació se’ls va acabar menjant, i ni tan sols el fet de portar unes copes a sobre se’ls va fer més suportable.