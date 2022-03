Dissabte vaig anar d’urgència al CAP Güell. M’han rebut molt correctament. Han trigat una estona en atendre’m; hi havia molta gent. Mentre esperava el meu torn, observo que el personal sanitari anava estressat i de bòlit. No era per a menys atesa la cua en espera d’atenció. Manca de personal? No ho sé, que ho diguin als que hi entenen.

M’han atès amb molta correcció i eficiència, que ho valoromoltíssim vista la pressió amb què treballa aquest personal de qui gairebé tothom depèn en un moment o altre. Ens enfadem en moments que l’atenció no funciona de la forma que nosaltres creiem hauria de ser. També és just ressaltar quan la gestió sanitària és del tot plausible. Vagi implícit en aquest escrit tot el meu reconeixement per la feina que fa el CAP Güell i tot el sistema sanitari amb el prec de no defallir malgrat tots els malgrats. Com deia abans, depenem de vosaltres en un o altre moment.