Segons la notícia recentment publicada, el proper dia 18 d’abril, en plena Setmana Santa, el nou edifici de la Clínica Girona obrirà les portes al seu nou emplaçament.

Es tracta d’una important construcció, molt singular, situada a l’entrada sud de Girona, un sector que es veurà dignificat per les seves peculiars característiques; ja que donarà categoria a aquesta zona ciutadana que, actualment, en tenia necessitat.

No feia massa temps que a l’Empresa Sanitària s’havia aprovat el projecte, i malgrat que, per culpa de la covid, les obres varen patir un cert retard, s’han portat a terme en un curt període de temps. Això ens fa pensar en el projecte que, des de fa temps, ve essent objecte de molts comentaris amb referència a l’inici de les esperades obres de construcció del nou edifici del Trueta, de les quals, tret del seu futur emplaçament –que per cert no complau a tothom– no s’ha arribat a cap acord, per al seu inici. Deu ser allò de: quan intervé la política, l’un per l’altre, la cosa es complica; en canvi a l’empresa privada, normalment, les coses van més accelerades.

Per tant donem l’enhorabona a la nova Clínica Girona i, mentrestant, seguim esperant que algun dia, potser podrem veure el Nou Trueta. Esperem-ho!

És tracta del nostre parer.