La solidaritat sempre s’exerceix a favor «dels nostres»; la qüestió és qui són els «nostres» i qui són «els altres», i en això hi ha discrepàncies: per als Corleone de la pel·lícula el «nosaltres» és la família i prou; en l’extrem contrari hi ha els qui pensen en la Humanitat sencera. No s’ha de confondre la solidaritat amb la generositat, ja que aquesta pot ser exercida a favor d’aquells que ens són aliens i a més a més no espera res a canvi, mentre que la solidaritat busca el benefici objectiu d’afermar els llaços que enforteixen la comunitat. No en va la paraula és parenta de «sòlid». Podríem dir que les actituds solidàries busquen soldar, solidificar o consolidar, i aquesta solidesa és necessària per a la supervivència. S’ha dit que l’ésser humà individual només té tres necessitats bàsiques: alimentar-se, aixoplugar-se i pertànyer a un grup (la reproducció és una necessitat de l’espècie, però no de l’individu); la darrera, la pertinença al grup, és necessària a causa de la nostra extrema feblesa: hi ha un munt de bestioles que ens matarien impunement si els Sapiens no forméssim colles. Robinson Crusoe i el nàufrag d’Spielberg no estaven sols a les respectives illes, sinó que van sobreviure perquè els acompanyava tot allò que havien après a la civilització. Cada any es repeteix que La Marató de TV3 desmunta el mite de la insolidaritat catalana, però en aquest esdeveniment som solidaris amb nosaltres mateixos, ja que els diners lliurats es gasten aquí en benefici de gent d’aquí. A mesura que s’amplia el radi es redueix l’entusiasme; si aquests dies ens sentim solidaris amb els ucraïnesos no és només perquè són víctimes innocents d’una salvatjada, sinó també perquè els reconeixem com a europeus, i ara mateix Europa és un «nosaltres» poc discutit, mentre que els sirians o els africans, als que imposem tanques de metall, no estan inclosos en el cercle; per això només recullen la solidaritat dels qui pensen que el món sencer, sense distinció, és el nostre únic país, el veritable «nosaltres».