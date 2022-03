ERC tindrà ben aviat una prova de foc: les eleccions municipals. La lluita pel lideratge independentista continua en un frec a frec i els republicans necessiten un gran resultat electoral que els permeti dominar el mapa territorial del país.

Ho té bé la formació d’Oriol Junqueras si sap jugar les cartes. El seu màxim oponent es troba en una situació complicada. Si fa tres anys ERC arribava a les alcaldies de Tarragona i Lleida, ara torna a aspirar a la de Barcelona on Elsa Artadi no té cap opció i a Girona l’ alcaldessa Madrenas arribarà a la cita electoral lluint una pèssima gestió. La seva presència avui a les quatre diputacions i als consells comarcals és molt important. I en feus de tendència socialista hi ha aconseguit una bona presència.

Fa pocs dies en una trobada amb dos històrics de Convergència es lamentaven de la trajectòria dels hereus de Puigdemont. Segons ells, JxCat no té res a veure amb CDC i la seva radicalitat ha comportat que apostin per Salvador Illa com a president de la Generalitat. Són gent de centre, que no volen tensions a la vida política catalana. Aquests expujolistes no es refien d’ERC des de l’època del tripartit o... des de molt abans.

Junts té una manca important de lideratges, mentre ERC consolida la imatge de Pere Aragonès com a governant. La darrera cap de llista de JxCat ben aviat serà inhabilitada per un presumpte cas de corrupció, mentre Jordi Sánchez no pot escapolir-se del seu passat comunista, per la qual cosa a l’entorn de Turull es vol formular una alternativa, capaç de reconduir l’estat de descomposició del partit. De moment hauran de confiar en una colla d’alcaldes en zones rurals que mantenen viu l’esperit convergent.

Pere Aragonès ha de ser valent i fer un pas més endavant. No té massa clar que és el president de Catalunya i no d’ERC. La seva recent presència a la reunió de presidents a l’illa de La Palma es pot titllar de positiva, però no participà en alguns actes en una actitud pròpia d’un nen petit consentit i això el perjudica. Es tanca les portes d’un sector de la societat catalana que aspira a viure sense enemics de l’exterior, de la qual cosa ben segur se’n beneficiarà el líder socialista, Salvador Illa.

D’altra banda, ha protagonitzat un viatge a l’exterior, concretament a Alemanya. L’organització no ha estat massa encertada i el president de la Generalitat no hauria de visitar segons quins països sense reunions d’alt nivell programades a la seva agenda, encara que això necessiti de la col.laboració de les ambaixades espanyoles.

Amb tot, Pere Aragonès s’està consolidant i en una època complicada –crisi sanitària i econòmica– no estalvia esforços per ser present en el batec diari de Catalunya. I això que no ho tenia fàcil, atès que els seus companys de viatge del govern li han fet totes les travetes possibles des del mateix dia que s’iniciaren les converses per a la seva investidura.

ERC té un gran avantatge: està forjant un líder jove poc a poc i a fe que ho està aconseguint, sumant més encerts que no pas errors en els seus primers mesos de mandat. L’aprovació dels pressupostos fou una gestió seva personal amb Jéssica Albiach, després de la fracassada negociació entre la CUP i el conseller Jaume Giró. En canvi el seu soci ha de fabricar un nou personatge capaç d’unir un sector de l’independentisme que té sensibilitats i pensaments molt diversos. Si no és així, la política catalana en els propers anys serà cosa de dos: Salvador Illa i Pere Aragonès.