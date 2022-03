Em sembla perfecte que vagin sortint il·lustres llacistes reconeixent que tot va ser una estafa, ja era hora. Però recomanaria una mica de vergonya torera i que no ho pregonin als quatre vents, que quedar com a babaus davant el món -encara que ho siguin, com és el cas- no és agradable de veure pels qui tenim un cor sensible.

L’últim (fins al moment, ja que és probable que quan llegeixin aquest article, n’hagin sortit més) és Santiago Espot, algú que mai he sabut a què es dedica, el més heroic que ha fet en la vida fou organitzar una xiulada en un camp de futbol, la qual cosa és mèrit de sobres per a formar part de l’aristocràcia llacista. Cert que dient-se Espot (es pot!) està obligat a creure que tot és possible i a empassar-se qualsevol conte sobre republiquetes. No li recrimino que es deixés enganyar, l’home hi estava predestinat, sinó que, enlloc de callar i guardar-se per a si el ridícul, surti per televisió a proclamar que el procés ha estat «la major estafa de les última dècades en qualsevol democràcia europea». És com si el pagerol a qui acaben d’enganyar amb l’estampeta només baixar del tren, sortís per televisió a declarar que és tan panoli que qualsevol li treu diners. El que hauria de fer Espot enlloc de reconèixer que ha estat un pagerol de visita a la gran ciutat, és tancar-se en un convent i deixar de donar la tabarra, que som molts els que vam veure des de l’inici que tot era un engany. Això, per no esmentar que qualificar de «democràcia» la Catalunya llacista, és molt qualificar.

Reconèixer errors és de molt bon cristià, però per a això hi ha els confessionaris i no els platós televisius. Si un tipus tan crèdul i innocent com Espot, ha de sortir per TV cada vegada que algú l’enganya, necessitarà programa propi.

-Sóc Santiago Espot. Aquesta setmana m’han venut la torre Eiffel per 15.000 euros i ha resultat ser mentida. És indignant el que fan els estafadors amb els somiatruites. La setmana vinent, més.

Crec que Espot no ha après res. Igual que hi ha babaus a qui després del de l’estampeta els col·loquen l’estafa del tocomocho, si demà li tornessin a prometre la republiqueta en divuit mesos, hi cauria de quatre grapes. No hi ha res a fer. Hi ha gent que ha vingut al món a ser enganyada perquè d’altres visquin a costa seva.