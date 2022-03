Morts. Ferits. Sang. Dolor. Cauen bombes. Explosions. Cràters fumejant. Cel ennegrit. Edificis esberlats. Runes. Incendis. Ressò de sirenes. Ambulàncies. Bombers. Gent aterrida amagada en refugis. Plors de criatures. Llàgrimes a dolls. Ulls esbatanats. Crits histèrics. Malediccions. Imprecacions. Terror. Horror. Pànic.

Les notícies vomiten la desolació, devastació i destrucció de pobles i ciutats d’Ucraïna de noms desconeguts. L’exèrcit rus, enviat pel bel·licista Putin, troba una resistència inesperada. No és un passeig triomfal, sinó un combat aferrissat. Els ucraïnesos lluiten contra els invasors amb un coratge infinit.

Una multitud de refugiats travessen les fronteres del país per escapar dels constants i violents atacs. La solidaritat arriba de molts llocs amb l’anhel de mitigar les penúries d’una població massacrada per un sàtrapa mancat de pietat.

Hom contempla la profusió d’imatges colpidores, abocades pels mitjans de comunicació, amb el cor encongit i el rostre crispat. Astorats per la magnitud de la tragèdia ucraïnesa, sovint oblidem les guerres recents que han assolat Iraq, Afganistan, Líbia i Síria, entre altres països. La majoria d’elles instigades o participades per algunes grans potències, ja sigui Rússia o els Estat Units.

Per tot plegat, cal afirmar sense embuts que no hi ha guerres justes. És una falsa dicotomia distingir en una conflagració entre justícia o injustícia. Els dirigents de les parts bel·ligerants volen conquistar o mantenir el poder a costa de vides humanes.

No val argumentar que hi ha causes nobles, que es tracta del darrer recurs, que els mals produïts seran inferiors als mals evitats o que la victòria és segura.

En tots aquests supòsits, batega el dilema ètic de com preservar la dignitat quan s’empra la violència per a la resolució de conflictes.

Per una banda, la història està plena de justificacions de guerres per «causes justes» que encobreixen l’engany de morir per una pàtria, una religió o una raça.

Per l’altra banda, el pacifisme i la no-violència es postulen a favor de la pau, però seria ingenu creure que són la solució per als mals del món.

És a dir, entre el bel·licisme i el pacifisme transcorre la nostra existència, sense aprendre dels errors passats.

En el llibre La rebel·lió dels animals, de George Orwell, s’expressen aquests sentiments contraposats en un diàleg esgarrifós que posa els pèls de punta:

«Res de sentimentalismes, camarada ─va cridar l’Snowball (...). La guerra és la guerra. L’únic ésser humà bo és el que ha mort.

─Jo no desitjo llevar una vida, ni tan sols humana ─va repetir en Boxer amb els ulls plens de llàgrimes».

I com canta Raimon: «Hem vist la sang / ─que sols fa sang / ser llei del món».