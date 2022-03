Segregar és marginar i excloure, en canvi diferenciar és establir per comparació una cosa òbvia. Si diem que a l’escola segreguem perquè separem per sexe, a l’esport, també podem dir que segreguem i no és així, sinó que diferenciem per unes característiques físiques que són general i majoritàriament diferents i que ens diuen que no corren, neden, esquien, salten... igual les persones de sexe masculí que les de sexe femení. Per tant, òbviament els diferenciem a l’hora de competir. Però no només això, també els separem a l’hora d’entrenar. Perquè? És que no mereixen les mateixes oportunitats?

Senzillament perquè aprenen diferent i necessiten tècniques diferents. Si sabem que els cervells dels nens (homes) i de les nenes (dones) tenen diferències en l’estructura, la química i les hormones, no costa gaire entendre que aprendran de manera diferent i tindran unes necessitats d’entrenament diferent. Per tant, si hi ha escoles com el Bell·lloc i les Alzines que ofereixen aquests espais i els pares els hem escollit lliurement, no entenc que no puguin seguir existint. Heu viatjat per Europa o EUA? N’hi ha un munt i són públiques. És una opció més dins la diversitat i és tan vàlida com qualsevol altra. I no depèn del poder adquisitiu de les famílies, ni molt menys, és, senzillament una qüestió de llibertat d’elecció, de diversitat, de pluralitat i tot això que tant prediquem i que ens estem carregant. El nostres fills no estan segregats, tenen família (germans i germanes) i amics (nois i noies).