S’ha de tenir molt estómac per convocar un acte festiu i un bany de masses falsejat quan per un altre costat, al mateix temps, ets el responsable d’estar assassinant a milers de civils innocents! Per favor, que el món ja és una mica «grandet»!. No sé a qui vol enganyar aquest personatge però diria que ara sí que està demostrant que està fent el «ridícul»... Llàstima que sigui a costa de matar a humans no militars i militars. Espero que finalment se’l jutgi per crims de guerra. No podem acceptar que un individu així visqui lliurament i digui mentides al seu mateix poble! Ara, s’ha trobat davant d’un poble veí que malgrat ser molt inferior, amb prou feines el deixa avançar cap a llocs suposadament russos. Ja és hora de què tots plegats lluitem per imposar l’opinió de les persones, davant de les bombes. Les paraules han de ser les armes del futur. Ja fa molts anys que l’home Sàpiens era semblant als animals. No tornem enrere doncs el resultat actual podria ser la fi de la terra. I aquest fet, a ningú, l’interessa!