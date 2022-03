Ja ho deia Nietzsche, que la roda de l’existència gira eternament, que tot passa i tot torna, com els pantalons de pana acampanats, els hippies i el feixisme. És cert que la democràcia és molt més maca i sona a cor celestial quan les coses van superbé i el polític s’omple la boca per invocar-la, però quan van maldades, ser fatxa és el que toca. Fixem-nos, per exemple, en la pandèmia del coronavirus i com els estats democràtics l’han gestionada a costa de reduir-nos la llibertat a tots. Ens han tancat, ens han imposat, ens han ordenat sense marge per oposar-nos i ens han dit que era pel nostre bé. I hem assentit estoicament. I aquí estem tan feliços. O no. Certament, en situacions de crisi, el que menys convenen són divergències d’opinió, oposicions que destorbin la presa de decisions; calen lideratges forts, decidits i quasi autoritaris dels que més en saben que ens permetin retrobar-nos ràpidament amb el bé. Mireu Putin, demòcrata recalcitrant d’aquells de tota la vida que ara, quan li han inflat els bolxevics, no ha dubtat ni un segon a posar-se l’uniforme d’Hugo Boss que diu que tant odia. Però quan la tempesta passi, tornarà la mare Rússia a la senda de la democràcia. O del que sigui. I aquí pau i després glòria. L’autoritarisme, avui, és un mal menor, és el xarop de bastó per aquells moments en què el caos preval, un sacrifici contradictori pel qual tot bon demòcrata ha de saber recórrer de tant en tant per recuperar la normalitat. Amén.

Fa tants anys que tothom diu que el feixisme està de tornada, assenyalant com a fatxa tot allò que se surt de la norma del fet políticament correcte o que no ens agradava, que hem desvirtuat el terme i quan ens hem adonat, ja el teníem dins de casa, infestant les xarxes o remenant governs d’aquí, d’allà i més enllà. El conte de Pere i el llop dels nostres dies. Fins i tot partits històricament progressistes, d’esquerres, han acabat adaptant aquestes maneres als seus ideals. El conseller d’Educació, per exemple, ha sublimat Goebbels, tòtem de la propaganda moderna, amb la seva personal gestió de l’ensenyament públic; ha imposat, falsejat i tergiversat, i això últim amb la inestimable complicitat de la premsa, cada vegada també menys lliure i menys tot. Més fatxa. Però hi ha una diferència substancial en tot això, una raó de ser que és alhora un vel estètic gens gratuït: el «bonisme» polític dels demòcrates, que ho fan tot pel nostre bé, perquè, i en temps convulsos més que mai, el populatxo no en sabem de tractar conflictes de manera raonada i consensuada. Cal decisió i mà ferma. Fins i tot la Revolució Francesa, el quilòmetre zero de democràcia moderna, va ser una mica fatxa, també! Que si...! Molta llibertat, igualtat i fraternitat, però si anaves a la contra o aixecaves molt el dit per dir la teva, Robespierre i els seus amics et venien i et pentinaven el coll entonant allò tan maco de «Allons enfants de la Patrie!».