Pot ser som capaços de recordar que ens trobem a la vida per un fet purament circumstancial i fràgil, tot pensant que mai no en tenim prou consciència de tot plegat. Sempre estem massa ocupats per pensar en res més que en allò que estem fent. No sabem veure amb prou claredat que entre tot això, ens hi passen un ulls que veuen i alhora retenen tota a informació; les hores, els mesos i els anys... Fins que de cop i volta, un bon dia, quan obrim les cortines del dormitori, mirem que fa un sol radiant a fora, que ens il·lumina la cara i fa que no recordem res de l’últim dia. Poc abans, ens vam adonar d’un signe tan vital, com era la vida. Què es la vida en el seu judici? La vida, és un temps perquè l’omplis de persones, de viatges, de plaers, d’art i de coneixements. Fa temps, vaig parlar amb un senyor sobre aquest tema i em deia... –ara que estic jubilat, viuré la vida–. Per ell, viure la vida és viatjar. Alhora, m’aconsellava que fes el mateix, ara que tenia força i salut per fer-ho. Entre mi, em preguntava: què és viure la vida? . Fa temps, vaig llegir un article d’un periodista on deia que, la vida era prendre’s un cafè amb llet amb dos xurros sota l’ombra d’un pi. Jo, penso que el vaig entendre. No era el fet de fer-lo viure, per ell, era prestar atenció en el moment d’estar amb la ment neta. Ara, penso que tenia raó. Els problemes saben viatjar i no paguen bitllet. No importa cap a on vagis, si els problemes no et deixen veure quantes persones. N’hi hauran que passaran la vida somiant amb una futura felicitat i d’altres que no hi donaran importància. Quan arriba aquest dia, es moren. Per això, podem dir que quan el que es perd, són: les ganes de viatjar, la passió... per petita que aquesta sigui, la vida no perd importància ja que la continuem sentint i vivint d’una altre manera.