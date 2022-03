Viure és acceptar que estem en procés de construcció. Mai saps de tot, ni mai saps prou del que creus saber. Però és que a més aquests entranyables (és irònic) anys 20 ens estan emmirallant amb les costures com poques coses ens ho han fet durant les darreres dècades. Si ens aturem a pensar en el nostre context, és per sortir corrents, però el problema és tan global, tan col·lectiu, que tampoc sabríem ben bé on anar. Repassem. Sortim (lentament, amb ensurts, però sortim) d’una pandèmia que, lluny d’ensenyar-nos res, ens ha constatat la nostra fragilitat. Estem millor, però tampoc hem tingut una línia de meta que ens ho deixi celebrar, perquè continua sent-hi i palpita sense parar, com si en qualsevol moment es pogués torçar, com si d’un minut a l’altre tinguéssim un titular que ens obligués a fer passes enrere. De la pandèmia n’hem sortit més fotuts, especialment a nivell mental, però insistim a ajornar aquests debats. Potser perquè visibilitzar-los implica haver d’apel·lar al que ens fa mal, o potser perquè comporta haver de mirar de cara els propis dimonis. Després ha passat Ucraïna i les imatges d’un horror que sempre hi ha estat, a molts altres racons, però que fins que no ens ha tocat de més a prop no hem volgut acceptar. Un conflicte que és tan viu ens aboca a reconèixer els que no hem volgut viure, i ens fa emergir les contradiccions i les disfuncions, aquella estranya divisió de la por en categories de proximitat. La realitat, això tan capriciós que mai funciona amb els engranatges escollits per un mateix, s’entesta a recordar-nos que els apocalipsis imaginats són més tangibles del que ens esperàvem. Tot plegat, al final, per més que busquem pau en els nostres refugis interiors, ens afecta el dia a dia. Per més ocupat que estiguis, per més que el teu cercle sigui petit, no hi ha algun moment en què el que passa al món no col·lideixi amb el que passa a tu. Fins i tot dona categoria de metàfora a elements quotidians que, en condicions normals, serien simples anècdotes. Fixem-nos en la primavera, per exemple, aquesta estació a la que sempre hem volgut donar un valor catàrtic i positivista. Hi hem arribat entre núvols i ombres, entre aiguats i desigualtats tèrmiques, com si el temps volgués ser el perfecte escenari del funcionament del món. Però el problema és que sabem que, encara que acabi sortint el sol, la tenebra persistirà. Agafem aire, que el camí és llarg i, tristament, incert.