ABarcelona han obert un centre d’acollida per a refugiats ucraïnesos que han arribat fugint de la guerra. Per cert, no sé per què alguns utilitzen l’eufemisme invasió quan, en realitat, es tracta d’una guerra. En aquest centre es fan els tràmits per tenir un permís temporal d’acollida o poder treballar. Com és lògic els primers dies hi ha hagut cues. El que no és tan normal és que molta de la gent que hi va anar -recordem que són refugiats que han marxat del seu país amb una mà al davant i l’altre al darrere- no han pogut ser atesos. La resposta era que no havien demanat cita prèvia. O sigui que s’han topat de cares amb la versió 3.0 del «vuelva usted mañana» de Mariano José de Larra. Imaginin que vostès haguessin hagut de fer milers de quilòmetres des de Catalunya i arribar a un altre país sense saber l’idioma i sense tenir cap recurs, els dirigissin cap a un centre d’acollida amb la promesa que allà tindrien ajuda i papers i es topessin amb un: torni vostè demà que no ha demanat cita. És realment indignant. Quina acollida és aquesta? Això sí, després tots els polítics -siguin del color que siguin i siguin del govern que siguin- s’ompliran la boca dient que Catalunya és un país acollidor o que Barcelona és una ciutat oberta al món...una ridiculesa.