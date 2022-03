No en teníem prou amb la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, que també hi hem de sumar ara el tema del Sàhara i de com afectarà això a les relacions amb Algèria; la vaga del sector del transport, i l’afectació al subministrament de productes; l’encariment dels carburants i dels subministres; la vaga dels professors i el seu paquet de reivindicacions, la vulneració del català a tots els àmbits; l’embolica que fa fort amb el tema de les zones de baixa emissió; la falta de pluja i la conseqüent sequera (això sembla que ja ho tenim arreglat, no?); la repressió que continua arran dels fets de l’1-O; la calma tensa que es viu a Còrsega; en Marc Márquez que sembla que torna a tenir seriosos problemes físics, i que cau més que no guanya; que si en Messi està trist, o acabat, i que diuen que potser torna... Sort que els dies ja s’allarguen i als aparadors de les pastisseries ja hi ha mones que ens recorden que la Setmana Santa és a tocar... però que no caldrà que anem de processó, que tot plegat ja ho és una processó...