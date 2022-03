La carretera que va de la Marfà passant per davant de Can Po Vell fins al carril bici ja fa temps que està ple de sots i ara amb la pluja s’han fet grans bassals.

Fa mesos vaig trucar l’Alcaldia per avisar però no han fet res, això que és l’únic accés en tot el terme municipal de Girona.

Va tant malament pels usuaris i usuàries dels horts com per les moltes persones que hi van a passejar.

Un bon asfaltat seria la solució definitiva i si no hi ha prou pressupost fer-ho amb un bon sauló.

Esperem una ràpida solució al problema, serem molts que estarem ben agraïts.