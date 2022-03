Girona serà l’única ciutat de les comarques gironines que es veurà obligada a definir i implementar una zona de baixes emissions (ZBE) l’any 2023, com la que delimiten les rondes a Barcelona. El Govern de l’Estat ha aprovat la llei sobre el Canvi Climàtic i Transició Energètica que obliga als municipis de més de 50.000 habitants a la creació d’una ZBE, és a dir una àrea urbana restringida al trànsit dels vehicles més contaminants. I aquesta setmana passada el Govern de la Generalitat i els principals ajuntaments catalans s’han compromès que el 2025 aquesta mesura s’estengui a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants.

Les paraules mobilitat i sostenibilitat estan a l’ordre del dia en qualsevol xerrada, o discurs, ja sigui polític, acadèmic o tècnic, i fins i tot en converses de carrer. Per contra la paraula ZBE no és tant habitual, però també es va obrint pas en l’opinió pública.

Donada la tipologia de la ciutat, un disseny, seguint criteris molt estrictes, comportarà, en la pràctica, la declaració de tota la ciutat com una Zona de Baixes Emissions (ZBE), pel que, a banda d’anar incorporant les mesures de forma gradual i mesurada, s’han de preveure i dissenyar itineraris alternatius i adequats, avaluar zones de risc i establir-ne excepcions perquè els vehicles sense etiqueta puguin accedir a punts d’aparcament de la ciutat o creuar-la.

Tancar una zona o zones diferents als vehicles més contaminants necessita una política municipal atrevida i valenta, que posi aparcaments dissuasius suficients prop del centre de la ciutat, ja que els que hi ha ara mateix estan col·lapsats. També cal augmentar la freqüència del transport públic, afavorir i augmentar l’ús de la bicicleta i facilitar els itineraris a peu. Hem de pensar que Girona és una ciutat de dimensions assequibles si es vol anar a peu, i que bona part dels trajectes es poden fer en menys de vint minuts.

Però a què ens referim quan parlem de mobilitat sostenible? El diccionari Termcat ho defineix com el conjunt d’infraestructures, disposicions i mesures que permeten als individus i les mercaderies d’una comunitat desplaçar-se al llarg del seu àmbit geogràfic d’una manera eficient i amb el mínim impacte possible sobre el medi.

La mobilitat dels nostres avantpassats es podia considerar plenament sostenible, ja que era a peu o amb tracció animal, i només requeria l’energia fruit de l’alimentació pròpia o dels animals. En canvi la mobilitat actual no és gaire sostenible. L’energia emprada amb combustibles fòssils fa que les seves emissions i per tant la contaminació de l’aire sigui elevada, essent un dels principals riscos per a la salut i benestar dels ciutadans. La mobilitat, per ser sostenible, necessita energia d’origen renovable, ja sigui solar, eòlica, geotèrmica, mareomotriu... ja que són fonts inesgotables i no generen residus. N’hi ha d’altres que no generen emissions o si les generen són neutres, però que generen dubtes pel seu impacte ambiental, com la hidràulica, que sovint té afectacions sobre poblacions, paisatge i cabals ecològics, els biocombustibles, que per a ser produïts poden implicar desforestació o manca d’aliments, o l’energia nuclear, que té uns alts riscos de seguretat i crea uns residus que comprometen les generacions futures.

En quant a les zones de baixes emissions les podem definir com «l’àmbit delimitat per una administració pública, en exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i on s’apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’acord amb la classificació dels vehicles pel nivell d’emissions d’acord amb allò establert al Reglament General de Vehicles vigent, és a dir, les etiquetes ambientals».

Dels estudis realitzats, segons fonts municipals, Girona «presenta una bona qualitat de l’aire, tot i que cal vigilar alguns punts concrets que estan més exposats a contaminació procedent del trànsit rodat». Essent aquesta la principal font de contaminació de l’aire, la solució proposada és reduir el trànsit i que els vehicles que hi circulin siguin menys contaminants.

Segons dades municipals, al parc de vehicles de la ciutat de Girona hi ha 15.920 vehicles, un 22% sense etiqueta ambiental, una xifra prou rellevant, i molt probablement els seus titulars no disposen d’una renda adequada per a la inversió amb nous vehicles més eficients. Seria una opció encertada que l’Administració establís un programa de bonificacions i exempcions d’impostos i taxes, ajuts directes, convenis amb els fabricants i/o concessionaris de vehicles per tal de facilitar la reconversió del parc mòbil actual, en un termini curt de temps.

Multitud de petites actuacions coordinades arreu del municipi, que inclouen de forma rellevant l’aplicació de tecnologia informàtica, de telecomunicacions i d’altres camps relacionats amb l’enginyeria, permetran la posada en funcionament de la ZBE i un millor equilibri en la mobilitat de la ciutat.