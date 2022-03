No fa massa temps, en un tren, vaig veure una noia amb les cames i els braços coberts de pèl. No de pèl moixí: era pèl gruixut i fosc. El meu primer pensament va ser «Ai, pobra!». Després, em vaig recriminar a mi mateixa haver-lo tingut. «Pobra, per què? Si va peluda, és perquè hi vol anar». Reconec que el tema de les dones peludes és dels que em costa, i reconec també que no té cap sentit que la meva primera impressió quan veig una dona que no es depila sigui de «repel·lús». Ho he intentat de mil maneres, però la primera esgarrifança és inevitable.

Fa molts anys que em depilo i m’agrada la meva pell sense pèls. M’agrada la sensació de suavitat, m’agrada passar la mà per les meves cames o els meus braços i sentir la pell llisa. M’agraden les meves aixelles nues i anar a la platja o a la piscina sense que em surti una mata de pèls pel voltant del biquini. Admeto que la depilació és un esclavatge i, a més, pot ser força dolorosa si parlem de cera, de depiladores elèctriques o de làser. El moment en què una esteticista et posa cera a l’engonal i es prepara per arrancar-la no el desitjo a (quasi) ningú: diria que gairebé és pitjor que l’estrebada que vindrà tot seguit. Per això beneeixo el làser: tot i que també és dolorós, saps que amb unes quantes sessions et podràs oblidar d’aquesta tortura per sempre.

Entenc que hi hagi dones que es neguin a passar per això, que s’oposin a arrencar-se els pèls per conviccions personals, que no vulguin perdre temps i diners depilant-se, rasurant-se o usant cremes depilatòries. Ho entén la meva part racional... però la meva part visceral segueix tancada en banda, per molt que intento convèncer-la que tothom pot fer amb el seu pèl el que vulgui.

I el que més m’intriga no és perquè tinc aquesta reacció quan veig una dona peluda, sinó perquè no la tinc quan veig un home que no ho és. No em molesta veure un home pelut (sempre i quan no ho sigui molt!), no em molesta veure un home que tingui poc pèl, no em molesta veure un home depilat. Aleshores, per què em fa mal als ulls veure una dona amb les aixelles al natural, amb bigoti sobre el llavi o amb les cames frondoses? Soc conscient que és absurd i discriminatori. I sempre em renyo a mi mateixa per aquesta primera reacció.

Fa poc vaig llegir que no som responsables del primer pensament que ens passa pel cap davant de qualsevol cosa: és fruit de l’educació que hem rebut, com una mena de reflex condicionat que no podem evitar. Del que sí som responsables és del segon pensament i de la primera acció que fem: això és el que indica quina mena de persona som o volem arribar a ser. No en tinc ni idea de si aquesta teoria és certa o no, però la compro: em va molt bé per autodisculpar-me cada vegada que a la meva part visceral se li posen els pèls de punta (i mai millor dit) davant d’unes cames femenines peludotes mentre la meva part racional intenta (força inútilment) contenir-la.