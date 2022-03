Presses, presses i més presses. Anem saltant de tasca en tasca i guixant caselles de la nostra llista pel fet de ser «productius». Soc testimoni de gent que no pot parar, que sent intensa culpa quan està «perdent el temps» i està constantment pensant en la següent cosa a fer. Gran part de l’estrès i l’ansietat que pateix la nostra societat prové d’aquest constant fer que no ens deixa respirar. L’imperatiu de la societat és: treballa més, així tindràs èxit i seràs feliç. Conseqüentment, ens trobem en una cursa que mai s’acaba i en la qual sentim que sempre anem endarrerits. I fixem-nos que el que sempre escoltem és «no tinc temps» o «haig de fer això». No és mai «perquè vull fer això». El temps no es pot recuperar perquè l’ara mai el tornaràs a viure; el món pot esperar, no t’endarreriràs si descanses, és més, agafaràs l’impuls per seguir corrent. No ens deixem atrapar pel robotisme del capitalisme i fem el temps per conèixer-nos i conèixer els altres. Deixem els nostres sentits lliures de qualsevol estímul i aprenem a gaudir del simple ser.