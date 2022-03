Haver tingut bons mestres és un tresor que ens acompanya tota la vida. Encara que ja és sabut que totes les professions dignifiquen a qui les exerceix, jo soc dels que encara pensa que algunes d’elles mereixen un plus de respecte per la delicadesa de la matèria amb la que treballen. Com els metges que ens curen les malalties o els mestres i professors que passen tantes hores formant la mainada i els adolescents.

Aquesta és una professió que, imagino, només s’exerceix per vocació i que dècades enrere havia tingut aquell respecte reverencial al senyor mestre que tenien les famílies. Els de la meva generació sabem que arribar a casa havent rebut un càstig solia comportar que els pares encara t’acabaven de repassar. Amb el temps hem passat a posar en dubte qualsevol cosa que diguin, facin o expliquin els mestres, quan no a contradir-los o queixar-nos. I ni una cosa ni l’altre són justes perquè ni cal sacralitzar-los ni desconfiar de la seva preparació.

Ara els mestres estan inquiets i reivindicatius i jo, que sempre dono un vot de confiança als professionals, dono per bo que deuen tenir raó de queixar-se. I no només pel fet que Departament hagi decretat l’avançament d’una setmana la tornada a classe, cosa que sembla una bona idea si es planteja bé, si no a que en porten un feix.

Perquè, no són els mestres i professors els que fan les lleis d’educació, no són els mestres i professors els que decideixen les assignatures i matèries a impartir, no són els mestres i professors els que decideixen les ratios d’alumnes per aula.

On tenim doncs el problema? El problema, el grandiós problema, és que quan arriba un nou ministre o un nou conseller el primer que fa és voler arreglar les coses a base de no donar per bo el que va fer l’anterior partit al poder. I és així com van sorgint ocurrències com suprimir la filosofia (que ja té nassos perquè, etimològicament, filosofia vol dir amor per el saber) o plantejar que es pugi passar de curs sense aprovar l’anterior o fer canvis sobtats d’un curs per l’altra. I així ens va la cosa. El problema és de tota la societat que és incapaç d’adonar-se que algunes coses són tant importants que requereixen lleis consensuades amb unes majories que van més enllà dels vots del partit que mana en un moment donat, com els Pactes de Toledo per a les pensions. I en això, tenim mala peça al teler.

Un dia, fa molts anys, em van preguntar què n’esperava de l’escola on portava al meu fill i em sembla que donaria encara la mateixa resposta: Que l’ensenyessin a llegir i a escriure. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.