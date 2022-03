Una ciutadana jubilada que sol recórrer a peu bona part de la ciutat de Girona ja sigui per anar al mercat del Lleó o al de la Devesa els dimarts i dissabtes, em comentava molt enfadada: «no pinten res!». La veritat és que no vaig acabar d’entendre a què es referia amb aquella enigmàtica frase i vaig pensar que tal vegada seria millor preguntar-li-ho directament. Tal vegada tenia al cap els polítics que, per tapar la seva inoperància, passen les culpes de suposats desgavells als que manaven abans malgrat hagin passat ja més de deu anys? O es referia als qui varen decidir la ubicació del nou Trueta on hi havia unes construccions catalogades que impedien «de facto» l’operació urbanística i, per tant, potser conscientment relegaven el projecte una vintena d’anys amb la conseqüent alegria de la Generalitat? O potser parlava dels polítics irrellevants que garlen més que penquen prometent projectes, reformes, modificacions i felicitat futura, sense que se’ls caigui la cara de vergonya quan després es posa en evidència que les paraules no cercaven el bé comú sinó el benefici personal i/o el rèdit polític a curt termini?

La bona ciutadana em va tallar immediatament. «No!, no!, què dius ara? Això és alta política i jo parlo del detall, del dia a dia». Es va afanyar a rectificar-me assegurant que ella no havia dit que els tècnics o polítics no pintessis res en llurs càrrecs o responsabilitats, sinó que el seu comentari volia significar just el que deia la literalitat de la frase: «no pinten res», aclarint tot seguit que l’ajuntament no se’n cuidava de pintar. Dit això, em va acompanyar per carrers, places i barris de la ciutat, mostrant-me passos de vianants, ratlles al terra, baranes rovellades, senyalitzacions horitzontals malmeses, tot un reguitzell de llocs cèntrics i no tan cèntrics on era evident que hi mancava una bona mà de pintura. «Ho veus?» –em va dir assenyalant-me alguns dels problemes més evidents de manteniment detectats– «És el que volia dir: que no pinten res! Posa-ho al diari, eh?» – em va demanar, quasi implorar.

Desconec si hi ha un programa i un calendari previst per manteniment de la pintura a la via pública i si ho poden assumir o no les brigades municipals o, com tantes altres coses, s’ha d’encarregar i pagar a una empresa externa, però seria convenient establir un pla d’actuació ni que fos per anar preparant la nova mobilitat sostenible i les zones de baixes emissions que, tal com han anat les coses a Barcelona, segurament trigaran a posar-se en marxa. Pintar, potser no es pinta, però en canvi despintar sí perquè hi ha una empresa que ha fet bona feina fent desaparèixer amb rapidesa i diligència professional els tags i grafits de parets i monuments. Queda molta feina per fer, és clar, però la continuada vigilància policial i la rapidesa en despintar ja sigui directament per les brigades o per l’empresa contractada, ha fet que el problema s’hagi reduït tot i que no ha desaparegut com malauradament encara podem comprovar a l’exterior d’alguns trens, parets i persianes.

Però la diligència en despintar també té els seus inconvenients i les seves contradiccions. Fa uns mesos, les joventuts d’ERC varen demanar permís a l’ajuntament per fer un mural en una de les parets del llit de l’Onyar. Els hi va quedar prou bé, acolorit i amb missatge feminista en positiu, però va durar molt poc. Al cap de pocs dies, malgrat tenir permís i ocupar una paret del riu habilitada, les brigades municipals l’esborraven. Què va passar? Conseqüències d’una lluita soterrada sota les bambolines del poder local? Algú va pensar que aquell missatge allí «no hi pintava res?». En qualsevol cas, el tema de la pintura a Girona té colors ben diferents, des del positiu i útil per tapar mitgeres horribles a través del programa Milestone o les propostes que poden presentar els artistes en la convocatòria del Festival Inund’art programada pel proper mes juny on s’inclouen intervencions en espais exteriors. Girona és una paleta de molts colors.