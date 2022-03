Fa pocs dies vaig saber que a Fornells de la Selva a un camió li varen rebentar les deu rodes i van trencar el tub que alimenta de gasoil el motor del vehicle. El fet té a veure amb la vaga del transport, cada dia més enrocada, fins al punt que va requerir la intervenció dels Mossos. Hi ha un «dret de vaga» que normalment no es qüestiona, i tothom decideix participar o no en la multitud de vagues que es convoquen cada any per moltíssims i diversos motius.

Al dret de vaga hi ha el dret contraposat de no participar-hi. Però en el cas de Fornells hi va haver una minoria dictatorial que va voler imposar la seva llei tant sí com no, emparant-se en uns sindicats cada dia més minoritaris i maldestres, afortunadament, no tots. Van funcionar com una manada sense control, i si no arriba a ser per la intervenció dels Mossos molt possiblement haurien calat foc al camió i n’haurien arruïnat el propietari i la seva família.

Per sort, m’han arribat comentaris que qualifiquen d’impresentable aquesta actuació, imposada per la força i sense pensar en el mal causat a gent de la mateixa professió.

Jo no sé què en pensen vostès. Per part meva crec que no és admissible ni seriós. Al contrari. A la vista de molta gent, els autors d’aquest fet queden deslegitimats per molts anys. I ara, qui indemnitza aquesta persona, conductor del camió, per les importants pèrdues sofertes? Perquè la companyia d’assegurances no vol actuar en casos així, per allò que els danys conseqüència d’un acte vandàlic queden fora de cobertura.