Els professors llicenciats en català acaren ara l’amenaça imminent que els llicenciats en filologia anglesa fa dècades que coneixem, ço és, els professors Phoskitos, gent d’altres especialitats, com ara, disseny interior, brocanters i xifoners, que amb un C1 i C2, que amb molta raó la representant del sindicat majoritari d’ensenyament digué que te’l donen amb els Phoskitos, es posen a fer classe davant un segon de batxillerat. El que vosaltres no sabeu, companys de filologia catalana, és que quan comparteixes feina amb els professors Phoskitos de dècades ençà, la mediocritat s’escampa arreu. S’esmuny als tribunals d’oposicions, arriba a direccions i àdhuc esdevé sots-coordinadora de les proves de les PAU d’anglès. Quan les vostres filles de segon de batxillerat vos diguen que la professora d’anglès pronuncia malament i no en sap, sapieu que tenen raó! Els ha tocat una professora C2 Phoskitos!