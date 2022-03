Catorze anys després de la meva segona estada a Rússia, hi tornava. Havia deixat la política, m’havia donat de baixa de CDC atès l’abandonament de tots els principis fundacionals per part de la nova fornada de dirigents i la seva fugida endavant per abraçar l’ideari d’ERC, treballava en la meva professió d’advocat compartida amb la de docent universitari (UIC i UdG) i, aquesta vegada, no entrava per Moscou sinó per l’aeroport internacional Púlkovo (Sant Petersburg). Fou en data 15 d’agost de 2017. Tampoc no hi anava en missió oficial, sinó acompanyat per la meva dona i el nostre fill. Vaig creure que era bo que coneguessin una mica d’aquell gran país i de la seva cultura més enllà dels llibres, i així ho vàrem acordar, però també em resultava d’interès personal veure sobre el terreny els canvis operats sota la direcció política de Vladimir Vladímirovitx Putin. Les meves fonts informatives no serien ara les oficials (Congrés dels Diputats, Ministeri d’Afers Exteriors, Ambaixada, Duma o altres de similars), sinó la gent, que sempre és més planera i sincera. Per ventura més a Sant Petersburg que no pas a Moscou. La proximitat física del poder ofega.

Existeix una diferència notable entre Ieltsin i Putin. El primer es va fer del PCUS, on va fer carrera política, i sempre pertanyé a l’ala progressista del mateix; Putin, sense saber-se si va militar en el soviètic PCUS, fou un espia del KGB, la policia secreta de la URSS, que és on va fer carrera abans no entrà en política. I una doble coincidència: Els dos primers caps d’Estat de la Federació Russa van néixer a la tsarista Sant Petersburg i allí feren els seus primers passos com a polítics del règim soviètic, a l’ajuntament. Fa uns dies, el 13 d’aquest mes de març, El País va publicar una fotografia que marca la distància més gran entre Putin i el seu predecessor: quan a la cerimònia de la seva presa de possessió com a reelegit president de Rússia, Putin apareix baixant nombrosíssims esglaons mentre la Guàrdia Nacional li presenta armes. És la imatge més poderosa que mai no he vist del líder rus. És exactament el que ha fet: baixar les escales que Ieltsin havia pujat. I és el que em vaig trobar en la meva tercera estada a Rússia.

Putin havia construït la seva piràmide. El que allí, els meus interlocutors, guies turístiques, directors d’hotel, bàrmans, cambrers, encarregats de museus, etc., anomenen «vertical del poder», l’estructura centralitzada en el vèrtex de la qual es troba l’antic espia destinat a l’Alemanya de l’Est en temps de la «guerra freda». Ieltsin, que se la jugà almenys tres cops consecutius fins que va perdre la confiança de tots i dimití, li havia aplanat el camí sense saber-ho fent votar una Constitució que amb prou feina la va usar en favor seu. Putin, en canvi, a fons, sense embuts, sovièticament, enfonsant la classe alta –els oligarques– de l’era Ieltsin i creant-ne una de nova que, fins ara, li ha estat fidel, i controlant tots els ressorts amb mà de ferro, segons que vaig poder saber aleshores, inclosos els mitjans de comunicació, fins que ha tancat els dos o tres que no eren de la seva corda sota amenaça de quinze anys de presó.

El mateix respecte de l’exèrcit. El pas de l’oca, que vaig veure en els jardins del Kremlin, escenifica el retorn de la temible nomenklatura. O estàs amb mi, o estàs en contra meu. Aquest dilema, em varen dir els meus interlocutors, que ara ha tornat a emergir a la premsa occidental, ja estava plenament implantat l’any 2017. La revista britànica The Economist, sis anys abans, ja havia advertit que Rússia estava en «un llarg procés de regressió democràtica» i que havia evolucionat des d’un «règim híbrid a un d’autoritari». Occident, mentrestant, s’ho mirava de reüll com si la cosa no anés amb ell fins que va arribar la revolució de Crimea (2014), que es va convertir en excusa per envair-la i annexionar-la a Rússia. Occident va parlar molt i va condemnar-la, però què va fer? Res.

A la Rússia de 2017, d’això ningú en volia parlar. No és un detall menor; era el pressentiment de que s’havia tornat a la foscor del llarg període soviètic i que ja no estava ben vist tractar-ho amb un europeu. Els russos, que han patit molt al llarg de la seva història, tornaven a baixar el cap i a distanciar-se de la política. Em recordà allò que vaig viure en primera persona a les acaballes del franquisme: no et fiquis en política. Però el bla, bla, bla d’Occident li va assegurar a Putin davant els seus que als EUA, la Unió Europea i la pròpia OTAN el temien. Putin s’havia convertit en un nou tsar. Temut a dins i a fora de Rússia. Aquella mena de victòria del capitalisme sobre el comunisme soviètic que venia a representar el magatzem comercial Gum, construït davant del mausoleu de Lenin, com els vaig dir en el primer article d’aquesta trilogia sobre Rússia, va ser un miratge o com a molt un molt breu parèntesis a la història de Rússia. Putin la volia gran i temorejada. Ara s’ha vist.

Per això pactà amb l’Església Ortodoxa russa. Hi havia bolcat molts milions de dòlars per millorar i encara crear-ne de nou les catedrals i les esglésies, que lluïen el seu característic color d’or, i fins i tot n’ha estat un fidel feligrès, segons que expliciten imatges seves. Tot pel poder més absolut que potser mai no havia tingut Rússia des de l’assassinat de la darrera família imperial de la dinastia dels Romanov per part dels bolxevics. L’últim tsar descansa a la catedral de Sant Pere i de Sant Pau de Sant Petersburg al costat de la seva família. Fou Ieltsin qui ho va fer possible. I és que Rússia no revisa la seva història; la pren i la integra, la venera, mai no la qüestiona. Lenin a Moscou; els tsars a Sant Petersburg. Putin vol passar a la gran història russa com l’home que va retornar el somni de la Gran Rússia. Llàstima que, com sempre ha passat allí, el seu espai de futur vingui determinat pel sacrifici de tantes vides humanes. Però els russos sempre han descomptat aquest fet. I l’Església Ortodoxa d’aquell gran i divers país sempre ho ha beneit. Ho està fent ara mateix tancant així el cercle del despotisme que sempre ha regnat en el Kremlin.