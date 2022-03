Déu meu, se m’han acabat els mocadors de butxaca escoltant els vostres planys a Ràdio Palamós, les lleis estan per sobre de la nostra voluntat i si hi tenen cabuda els hi haurem de donar llicència per què erigeixin el tercer bloc de pisos a la Pineda d’en Gori. On s’és vist, tanta fluixesa! Amb aquesta feblesa comprometeu la democràcia. El poble us ha votat per fer política, no per plorar.

Poseu la ratlla vermella per sobra dels interessos reaccionaris. Peneu mesures per vetar el curs d’aquestes nefastes actuacions. Suspeneu el POUM de Palamós de 2008 per tal de foragitar l’especulació del municipi i feu una nova normativa urbanística que incorpori una política que afavoreixi esdevingui real allò que és necessari. Vetlleu per obtenir fons europeus per la resiliència de la natura front al canvi climàtic i torneu al poble allò que és seu: el paisatge per gaudir-ne i fer-hi salut. Perquè si quelcom hem après amb l’epidèmia i el canvi climàtic és que la cura de la vida és prioritària front a qualsevol vel·leïtat endegada pels agosarats especuladors.