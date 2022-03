Al vast camp del que és opinable s’emmarquen aquestes reflexions personals que de cap manera pretenen assentar càtedra o convèncer ningú del meu diagnòstic. Vagi doncs per davant el respecte que em mereix tota persona que no coincideixi amb la meva anàlisi. I és que el món de la política és realment efímer i canviant, a nivell estatal i a nivell particular, també a Catalunya. Fa poques setmanes –per demèrits propis– semblava que el Partit Popular s’enfonsava, o si més no, se submergia en una profunda crisi d’identitat. Es complia literalment la dita que en política els teus adversaris són els membres dels altres partits polítics, però els teus enemics són els del teu propi partit. Els sondejos d’opinió anunciaven una reculada espectacular en intenció de vot. El PP s’enfonsava per moments. El sentit comú i una eficaç negociació dels pesos pesants del partit va aconseguir fer un gir de 180 graus a aquesta perspectiva política. L’elecció de Feijóo com a nou president del partit –i, clarament, com a futur presidenciable en les properes eleccions generals– ha aconseguit «ressuscitar» allò que semblava mig difunt. Els més recents sondejos així ho certifiquen. Així d’efímera és la política.

A Catalunya, Ciutadans, que va ser el partit més votat a les penúltimes eleccions autonòmiques, està in articulo mortis; i a la resta d’Espanya, agonitzant. I també per demèrits propis. Així d’efímera és la política, i en aquest cas, a parer meu, sense cap possibilitat de revertir la seva situació.

Ara, al Partit Popular, es parla de centrar el partit. Sibil·lina expressió equívoca. Què es vol dir? Segurament, aspirant a ser partit de govern, es planteja l’estratègia d’esgarrapar potencial electorat socialista no radical, desenganyat de la deriva d’un PSOE esclau dels comunistes de Podem i dels independentistes catalans i bascos; i, sobretot, intentar diferenciar-se de VOX i no donar la imatge com de captaire d’una dreta poc europea, anacrònica i pràcticament antidemocràtica segons els paràmetres a l’ús. La meva sospita, però, em porta a preguntar-me si aquest intent de «centrar» el PP no significarà simplement cedir en el mateix ideari d’origen del Partit Popular –fonamentat en els valors de l’humanisme cristià– i en nom d’un esperit «progressista» i el pragmatisme d’esgarrapar vots «liberals» presentar un Partit Popular més light en allò social, encara que sigui traint els seus valors d’origen, i d’aquesta manera permetre l’accés al poder.

Faria bé el PP –segons la meva modesta opinió– a preguntar-se: Per què va néixer, per què existeix VOX? No ens enganyem, VOX va néixer per culpa del PP, en moments de crisi per casos de corrupció ja coneguts (no tants com els del PSOE, per cert), però fonamentalment per la indefinició i covardia a l’hora de defensar valors transcendentals a la concepció cristiana de l’home i de la societat, que eren, en els inicis, a l’ADN del Partit Popular. Un tant per cent molt elevat de l’electorat de VOX prové de persones que abans votaven el Partit Popular i que s’han sentit defraudats, descoratjats o fins i tot traïts. I, atenció, VOX ha vingut per quedar-se. No com el cas de Ciutadans. Així d’efímera és la política.

No oblidem que a les properes eleccions generals el Partit Popular necessitarà de VOX si vol obtenir la majoria necessària i arribar al govern de la nació. I en aquests moments –segons les dades de la demoscòpia– qui realment està creixent és precisament VOX. El PP haurà de reflexionar…