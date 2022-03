Des de fa uns quants anys s’ha posat de moda el terme lawfare. El lawfare és una suposada estratègia que requereix les complicitats del govern, els mitjans de comunicació i els jutges i que té com a objectiu protegir la raó d’Estat. Aquests, tots junts, segons la teoria, es posen d’acord i fan un ús del dret penal i processal contra l’enemic. L’independentisme, víctima d’això, ha fet d’aquesta idea el seu escut i l’ha reiterat fins al cansament.

En una entrevista a Els Matins de TV3 d’aquesta setmana a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se li preguntava sobre la seva imputació en contractes per afavorir amics quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. La senyora ensenyava un llibre de Damián del Clot titulat Lawfare per explicar el suposat complot contra la seva persona i tot aquell que a Catalunya clami per la independència.

Ara bé, resulta paradoxal que el lawfare sigui usat per personatges tan qüestionables com Donald Trump o Cristina Kirchner, sumant comptats adeptes i amb un resultat en tots els casos molt poc versemblant. La seva falta de credibilitat és perquè no es tracta de nadons de pit i que no és que un o dos poders s’hagin posat d’acord, sinó que les coses, al final, acaben caient pel seu propi pes.

Desconec si la senyora Borràs es va llegir el llibre que tan inflada ensenya als platós de televisió, però juraria que no i que no té gaire idea de què es tracta. El lawfare és una teoria que fa de la justícia una simple joguina de les que tenen el poder i que presenta una trama de ficció que pretén embrutar la seva innocència. És una idea ingènua i absurda, completament conspiranoica.

No és creïble, el lawfare, si més no per al comú de les persones, no així per a la senyora Laura Borràs. La teoria cau per si sola i en boca de la presidenta del Parlament la fa veure com una d’aquells terraplanistes que creuen en certs poders (ocults) que tramen complicades estratègies per enfonsar la veritat del planeta.

A un pas de ser jutjada per corrupció, més que lawfare, Laura Borràs fa la impressió de patir deliri persecutori. Borràs comentava a la mateixa entrevista a TV3 que no es busca un delicte, sinó que es busca una persona per penjar-li el delicte. Sóc de l’opinió que ella, culpable o innocent (no se li pot negar el principi d’innocència) en esgrimir arguments com el lawfare no es fa cap favor i que hauria de presentar arguments més sòlids per argumentar la seva defensa.