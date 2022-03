Si intentem reduir al més essencial l’existència humana, hi trobarem el somni, el dolor, la por, el desig,... Ramon Guillem és un dels nostres grans escriptors actuals. Home clau en la vida cultural al País Valencià des de la Biblioteca Municipal Enric Valor de Catarroja o Perifèric Edicions, és autor de llibres de poesia, d’obres narratives i de prosa no de ficció, com assaigs i dietaris. Ens trobem, doncs, davant d’una personalitat literària molt completa i polièdrica, que constitueix una de les referències indispensables per als qui som de la mateixa generació, però també per a les posteriors. Ara ha publicat El llamp en la lluerna, un poemari escrit a Catarroja i Puçol entre novembre de 2019 i agost de 2020, és a dir, just abans de l’epidèmia de SARS-CoV-2 i quan els seus efectes eren més devastadors, perquè no es disposava ni d’un tractament segur per afrontar-la ni de la vacuna per aturar-la. L’expansió del virus va desencadenar mesures dràstiques de contenció i limitació del contacte directe. A El llamp en la lluerna, Ramon Guillem hi reconeix haver tingut presents Gabriel Ferrater, Virgili, T. S. Eliot o Ausiàs March i hi cita W.B. Yeats, Walt Whitman, Emilio Prados o Lluís Calvo. També hi intuïm homenatges a Bartomeu Rosselló-Pòrcel («Calem foc a la fosca») i a Vicent Andrés Estellés. El llamp en la lluerna és un brillant i apassionat cant d’amor i desig, una celebració del cos en unes circumstàncies marcades per distàncies i confinaments. Guillem hi demostra la plenitud del seu talent, la maduresa que ha assolit en l’art precís de la paraula encesa, la colpidora profunditat del seu pensament en confluència amb la intensitat de l’erotisme de la seva veu. Ens hi colpeix ja des del primer poema amb imatges tan poderoses com: «Tan terrible com l’amor:/ un destí cec de sols/ arrencat a les arrels de l’ombra». I a cada pàgina un acabament magistral: «que tota mort muira/ en la mar d’acer del sexe,/ planúria cremant/ que els nostres ulls abrasa,/ tacte de foc/ que en l’ànima reposa». A El llamp en la lluerna, hi batega el goig ardent de qui estima d’una manera radical, però també hi alena la mirada d’algú que ja duu als ulls la ferida dels anys i dels records: «Enlluernat,/ davant el fèrtil espill de la pell,/ veig passar, en remolins convulsos,/allò que fou/ el terratrèmol de la meua vida». Ramon Guillem hi reivindica la pell: «Tan nu, sense el teu cos/ dient-me on mirar-me», «Quin llamp commòs/ la pell que en el desig ens parla!». Hi assoleix el tremp i la claror dels clàssics. Contra l’ombra feixuga que lentament s’imposa, Ramon Guillem anhela i proclama la llum: «El llamp en la lluerna, /l’explosió inesperada de la llum». S’hi afirma en l’impuls vitenc i joiós, però també hi emergeix en ocasions el gest de l’absència: «De cases en runes, de nits sense febre,/ d’hores immenses com trens que no arriben,/ d’aigua estancada com lluna de cendra./ Dilluns emboirat de vida llunyana».