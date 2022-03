Apartir de demà. la covid-19 passa a ser «un virus respiratori més», en paraules de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Això vol dir, per exemple, que es deixen de comptar els casos a diari, i que si vostè es contagia i no té símptomes greus no caldrà que es faci cap prova ni rebrà la baixa laboral. Que la malaltia es «gripalitza», vaja.

Tenim concerts a ple rendiment, i teatres, i cinemes, i camps de futbol i pavellons, però a l’escola, que en teoria havia de ser el primer lloc on la vida es normalitzés després de dos anys de martiri pandèmic, poca cosa s’ha mogut. Sí, al pati els nens poden jugar sense mascareta, però a la classe i per la resta d’instal·lacions l’han de seguir portant. I no només això: els centres segueixen blindats pels pares, i la majoria mantenen les reunions amb els professors per via telemàtica.

Se n’havia parlat molt, de la mascareta a les escoles i de com haurien de ser aquestes un banc de proves camí de la normalitat. Ara aquest tema ha caigut en l’oblit, ningú el reivindica potser perquè març ha sigut el mes de les vagues i les manifestacions i el sector ha estat per altres coses. Donem el segon trimestre per perdut, però amb l’esperança que pel tercer aquesta contradicció de la mascareta i les escoles quedi finalment superada.