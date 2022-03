L’entrevista publicada el dia 23 de març a la secció Contra Corrent de Diari de Girona dóna veu a una ciutadana ucraïnesa que viu a Girona que dóna suport al govern rus en el conflicte bèl·lic declarat a Ucraïna.

Malgrat que no compartim en absolut el contingut de l’entrevista, és d’agrair que els mitjans de comunicació donin veu a totes les parts implicades en el conflicte, perquè sovint la gran perdedora en aquestes situacions és la veritat i la transparència informativa.

Ara bé, l’entrevista creua una línia perillosa quan afirma que des del 2014 el govern de Kïiv ha matat 14.000 persones, entre elles 500 nens. Davant aquesta afirmació tan greu, el periodista hauria d’haver demanat més detalls per assegurar la veracitat de l’afirmació o simplement donar-ho com una mera opinió que no se sustenta sobre cap base objectiva.

El que havia de ser una entrevista que aportés un punt de vista plural, una mica de llum davant tanta foscor i confusió, s’ha convertit en un simple manifest de propaganda a favor de la guerra de Rússia contra Ucraïna.

Els sotasignats som majoritàriament ciutadans ucraïnesos residents a Girona amb familiars a Ucraïna, que patim amb impotència l’agressió injustificada i inhumana del govern rus cap a la població ucraïnesa. I que no sempre estem d’acord amb les decisions del nostre govern.