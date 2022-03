El passat dia 23 de febrer es varen complir els vint-i-cinc anys d’ençà que va tenir lloc l’enderroc de la darrera casa que restava en peu davant del Jardí de la Infància. Es tractà d’un projecte dut a terme, pel llavors alcalde de Girona, el Sr. Joaquim Nadal, pensat per aconseguir un esponjament, que comportava una millora d’aquell entorn. Evidentment, es pogué dur a terme a canvi d’un pacte amb els corresponents propietaris dels immobles.

La idea del projecte, a part de la renovada imatge, comportà l’obertura d’un nou accés al nostre emblemàtic Barri Vell i, d’una manera especial, permetia la visió d’un important tram de la muralla que quedava tapada pels edificis esmentats.

Fou una més, d’entre les millores ciutadanes, dutes a terme pel Sr. Nadal, al decurs del seu llarg mandat.

El projecte, com ja hem dit abans, tingué un cost arran de les esmentades compensacions. Per tant, cal tenir-ho en compte pel que fa al manteniment de l’entorn. Per exemple, procurant que –pel que fa a la visió de la muralla– les seves històriques pedres no restin tapades pel creixement de les heures i herbes diverses, que hi van proliferant.

És el nostre parer.