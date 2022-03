Parlem de guerra o parlem de pau? Van passant els dies i setmanes i, en lloc d’esmerçar energies, recursos, gestions, pressió i crides a la negociació i la diplomàcia, i fer seure les parts directament implicades, l’alto el foc, un armistici o una intermediació sobre el terreny, amb una força de pau (amb cascos blaus) de Nacions Unides, sembla que s’albira aquesta guerra com una oportunitat per accentuar, alimentar o enfortir la guerra geoestratègica (de blocs), la guerra econòmica i la guerra ideològica. Una oportunitat per a la guerra i no una oportunitat per a la pau (recordant la mítica cançó dels Beatles «All we are saying, is geave peace a chance»). I si els europeus actuem com a tals, ja!?

Semblaria com si aquesta guerra hagués caigut com anell al dit als think-tank més atlantistes (i globalistes). Com si l’estiguessin esperant. De fet, molts analistes, diplomàtics, polítics, ex-ambaixadors, militars retirats (òbviament), sense que tinguin res a veure amb Rússia ni Xina (l’altre enemic a batre) han recordat o cridat l’atenció sobre el que ha estat succeint aquests darrers anys (uns apunten des del 2014 –Euromaidan–, altres des del 2007 –conferència de Munich–), i la inacció política que hi ha hagut per part de la UE, deixant fer, no fent res o deixant-se portar de la mà, pels interessos dels EUA, amb l’ampliació de la UE i sobretot de la OTAN, fins les fronteres de Rússia, quan el Pacte de Varsòvia (la OTAN soviètica) ja es va dissoldre el 1991, i quan la Unió Soviètica també es va dissoldre el 1992. Hi ha hagut molts anys, per construir un espai comú de seguretat europeu mútuament acordat. Res!

Quin sentit tenia seguir amb l’existència de la OTAN, si ja no hi havia «enemic», i més encara, quin sentit ha tingut l’ampliació progressiva i constant de països a la OTAN cap a l’est? Evidentment, enfortir i ampliar l’àrea d’influència occidental, amb vocació hegemònica mundial, intervenint ja fa temps, fins i tot, fora de les fronteres de l’Atlàntic nord i substituint les forces de pau de Nacions Unides.

Algun analista ha definit molt bé la raó de ser de la OTAN aquests darrers anys, no en el seu origen, i és la de «neutralitzar els perills que provoca la seva mateixa expansió». Si no s’entén això, i no s’entén amb l’actual pensament únic imperant, que el destí de la UE depèn cada vegada més dels EUA, no s’entén res. Per tant, és una falsedat dir que per fi, gràcies a aquesta guerra, Europa està més unida. Si un cas, està més atlantista i menys europeista.

Pel que sembla, els EUA, amb l’allargament de la guerra i unes sancions duradores, pretén que Rússia quedi KO i d’esquena a Europa, quan continental i geogràficament, culturalment i econòmicament, és més lògica i natural una relació d’amistat i cooperació euroasiàtica. Però això no els interessa. Més encara, provoca ja, de retruc, una fallida de l’economia europea, que per cert no afectarà als EUA, que queden lluny. Era conscient la UE de l’impacte que provocarien aquestes sancions, encara que la guerra acabi demà? Doncs tot apunta que les sancions es vol siguin duradores.

Sigui com sigui, com diria Josep Guardiola, ex-entrenador del Barça, aquesta guerra ha sigut un autèntic fracàs de la política i dels polítics. Tot i que no explicita quins polítics, entenc que s’està referint als polítics de la UE, dels que no són membres de la UE, dels Estats, de la Comissió Europea, del Consell d’Europa, del Parlament europeu, etc. No esmentarem a les parts implicades. Per cert, resulta una gran anomalia la raó de ser del Parlament europeu. Si no es debat ni vota en el seu si si s’han de posar o no sancions econòmiques, si s’ha d’enviar més armament a Ucraïna, si s’ha de convocar urgentment una conferència de seguretat europea, etc., per a què serveix? Com un decorat o un vernís per fer veure que som democràtics, mentre són els Governs o fins i tot els caps d’estat o de govern, d’un partit, els que decideixen sols, uns al ser «cabdills», altres presidencialistes i tots amb plens poders per decidir al marge dels seus respectius parlaments? No ens podem regir per la democràcia dels sondejos, tot i que visualitza que un 30% de la població discrepa de la política del govern espanyol i un 47%! està a favor d’una UE amb exèrcit propi que no depengui de l’OTAN.

Si aquests darrers anys hi hagués hagut més Europa (europeista, no atlantista) amb menys països (la quantitat no fa la cosa), amb una política exterior pròpia, una unió política i federal autèntica, un exèrcit propi i un parlament amb plens poders, ja podem tenir per segur que aquesta guerra no s’hagués produït mai. No s’ha volgut anar cap a una Europa política, unida, desvinculada de la OTAN i en canvi s’ha anat acceptant ser un convidat de pedra d’una determinada àrea d’influència. Una Europa independent avui seria garant de seguretat europea i de pau mundial.

Si no volem una confrontació de blocs que ens porti a una guerra mundial, es urgent buscar i promoure estadistes o líders com Charles de Gaulle o Olof Palme a nivell europeu, o com Nasser, Tito o Ghandi, referents del que va ser el moviment de països no alineats.