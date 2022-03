Les ànimes són aquells esperits que en realitat són les nostres creences més vitals. Vull dir que quan penses amb els esperits, saps que mai seran derrotats! Actualment, físicament et poden destruir com vulguin... però sempre ens quedarà aquella energia que gaudim tots plegats i que mai desapareix perquè va traspassant de famílies a famílies. Ara, un individu rus vol engolir una terra que no és seva. Li costarà molt d’aconseguir-ho perquè les ànimes que formen part de cadascun dels ucraïnesos faran que mai arribi a conquerir un lloc que no és seu.

Sembla impossible però malgrat veure tantes injustícies arreu del món, finalment el país de sempre, torna a renéixer. Recordo guerres com Afganistan, Vietnam, etc. Catalunya, també n’és un bon exemple. Ocupats per a tot arreu, si voleu sense tanta violència, encara ara parlem català fins i tot els nouvinguts! De fet, és la nostra millor arma per defensar-nos dels enemics. No poden i no podran mai derrotar el que sent el veritable poble. La resta, com ho demostra el temps, és fer volar coloms sense cap sentit.