Un familiar ha donat el seu cos a la ciència tot formalitzant el Document de Voluntats Anticipades al Centre d’Atenció Primària corresponent.

Amb posterioritat i per tal de conèixer el modus operandi vaig fer consultes a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Generalitat i la Facultat de Medicina de la UdG. De tot plegat se’n desprèn que qui dona el cos a una facultat de medicina té la certesa que serà així. Qui fa voluntats anticipades, no.

No hi ha cap protocol establert entre el Registre de Voluntats Anticipades i les universitats i potser, doncs, que a l’hora de la veritat els òrgans siguin rebutjats. Qui no ha donat el cos directament a una facultat es por trobar que vagi a parar al cementiri (la qual cosa no volia).

L’anomalia atempta un imperatiu bioètic i per això cal demanar que els organismes concernits en facin esmena per tal de revertir un sistema ineficient, sense correspondència ni garantia pel donant.

No és lícit confondre les persones que obren amb bona voluntat i ignoren una mala praxi que pot convertir en paper moll un gest cívic i altruista.