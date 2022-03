La vaga de mestres d’aquests darrers dies, que compta amb el suport de l’escola pública, la concertada, dels sindicats i també amb la comprensió de les associacions de pares i públic en general, per a mi es tracta d’una clara miopia d’Ensenyament.

Miopia per no ser curós amb el necessari diàleg que exigeix la cultura democràtica i miopia per no veure que la formació tècnica/científica dels nostres futurs dirigents, s’ha d’embolicar amb continguts humanistes que procurin posar la persona i les relacions personals al centre de tot sistema, sigui econòmic, científic, polític o social.

El nou currículum dissenyat per Ensenyament pretén reduir, encara més del que estan les hores destinades a les matèries humanístiques. El cas més sagnant és la reducció d’hores de l’assignatura de Filosofia. El menysteniment vers aquesta assignatura, tant a ESO com al batxillerat, ha estat denunciat per bona part dels components del sistema educatiu.

No fa gaire, Ivàn González, Professor de Filosofia, va penjar a la web del sindicat CGT una denúncia ben explícita, on diu que el nou currículum empitjora encara més aquesta situació ja que elimina l’optativa de Filosofia de 4t d’ESO.

D’aquesta manera ens trobem que una assignatura de la importància de la Filosofia pel seu contingut cultural i crític desapareix de l’educació secundària obligatòria. I continua dient, la totalitat dels alumnes acabaran els estudis obligatoris sense haver escoltat parlar de Plató, Aristòtil, Kant i tot el que representa, tant per al coneixement, com el pensament crític.

La resta d’assignatures relacionades amb el coneixement humanístic (llengües clàssiques, literatura, matèries artístiques...) també es van trobant arraconades paulatinament, ocupant cada vegada un lloc més secundari dins dels plans d’estudi.

La miopia d’ensenyament, tampoc encaixa amb la visió del prestigiós Dr. Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat a l’UPF i Rector de la mateixa, ferm defensor de les Humanitats per a la formació de directius.

Em permeto fer-vos un petit tast del seu pensament, recollit en la lectura de diferents articles publicats i que es poden trobar per internet.

Al llarg dels darrers anys, ens diu el Dr. Amat, la formació empresarial ha anat prioritzant els coneixements quantitatius i tècnics. Així, en els programes de formació de la majoria de facultats d’empresa i d’escoles de negoci, han guanyat les assignatures hard.

Es tracta de matèries com les matemàtiques, l’estadística, l’economia, les finances o la comptabilitat, entre altres, que són fonamentals en el món de les empreses. El que tinc menys clar és que sigui raonable que les persones que tenen responsabilitats directives no hagin dedicat un mínim de temps a continguts més soft, com les assignatures properes a les humanitats. Em refereixo a matèries com la filosofia, la psicologia, la història i d’altres similars. Crec que l’increment dels pes de les humanitats en els currículums és un repte en la majoria de facultats d’empreses i escoles de negoci.

Un directiu que tingui una bona base d’humanitats és molt possible que estigui millor preparat per plantar cara al repte que hi ha actualment a les empreses.

Acostar-se a les humanitats és en definitiva fer-se plantejaments ètics. Ètica i ciència, són els dos motors bàsics de progrés.

Quan un líder ha llegit molt es nota, no només en la manera de parlar, sinó també amb la perspectiva que analitza les situacions i els missatges que transmet.

Els líders amb una base de formació humanística també estan preparats per entendre les persones amb les quals han de negociar i establir vincles de col·laboració, sigui comercial, de comitès d’empresa o amb un empleat.

No veure en la formació humanística, una necessitat vital per al creixement personal i les relacions econòmiques, polítiques i socials, és per a mi d’una miopia pedagògica evident. També ho és per a tu, amable lector?