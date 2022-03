Amb quina trifurca-ca estem posats i com podrem recuperar l’estabilitat? Una pregunta força escaient si podem trobar la resposta precisa dels interrogants. El començament del 2022 s’obria una llum per donar sortida al túnel tenebrós que deixàvem enrere per la pandèmia, però això només fou un viratge, per quant Rússia, amb l’afany de voler ser la potència «Namber WAN» del món, i el seu president Putin. Estan empobrint les nacions del nostre planeta: una malaltia sense aturador que fa que mundialment ens afecti com una epidèmia destructiva, on els mediadors no cerquen la via addient per frenar aquest impuls bèl·lic i de pretensions dominants.

Un procés inacceptable en ple segle XXI: almenys, el pretendre liderar les nacions sota un poder visionari, només entra al cap d’un exterminador carent de principis humans, per atribuir-se un imperi somiat per altres que varen aconseguir la destrucció massiva de milions d’éssers, amb un holocaust total. Ara juguem amb un panorama de rics total, amb signes d’enfrontaments i misèria, on la Tercera Guerra Mundial la tenim més a prop que llunyana. Haurem de refermar-nos amb una unitat global per intentar desbloquejar aquest cervell malaltís; de no fer-ho caurem al pou del desastre econòmic més gran que mai hem conegut. El que venim veient a Ucraïna testifica l’apocalipsi si no en sortim d’aquesta crisi mundial ja.