La societat manté una relació d’amor i odi amb els intel·lectuals. Es respecta la figura del professor o del científic, però alhora es practica un ressentiment cap allò culte, i s’adopta una actitud defensiva davant les persones intel·ligents o instruïdes. Els comentaristes i polítics populistes exploten aquesta irritació amb el saber especialitzat, encara que això no els impedeix recórrer a ell quan ho troben convenient. De la mateixa manera, un hospital pot consultar un catedràtic en bioètica o rebutjar-ne el dictamen al·legant que és massa abstracte o que s’allunya de la realitat de la medicina. Com està demostrant la pandèmia del coronavirus, la majoria prefereix sustentar les seves opinions citant el criteri dels científics, en canvi, opta per invocar el sentiment popular quan els experts contradiuen els seus punts de vista. L’anti-intel·lectualisme ha arrelat fins i tot entre els nostres intel·lectuals. L’estudi dels clàssics i les assignatures d’humanitats han perdut el favor dels alumnes i dels professors en moltes universitats. La tendència en l’educació superior és desenvolupar programes pre-professionals, mentre que les matèries tradicionals es tenen per un luxe o un extra. Per tant, ara per ara, són prescindibles, i en el futur, molestes.