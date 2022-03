Hi ha un fenomen del que no saps que n’has estat còmplice fins que arribes a una certa edat i, de cop, prens consciència dels equívocs de la teva pròpia percepció. És aquest comentari recurrent que converteix una pel·lícula d’una dècada (aparentment) no tan llunyana en una cosa «antiga». Últimament és més manifest que mai perquè vivim una era de «remakes», «reboots», actualitzacions i seqüeles tardanes, i per tant acabes verbalitzant els anys de producció de títols que, a la teva memòria, tenien un origen més immediat. Un exemple recent és el de Matrix. Quan es va estrenar la seva infravalorada quarta entrega (la qual, per cert, justament dispara contra la tendència col·lectiva a entronitzar qualsevol estètica contextual), parlaves amb qualsevol menor de trenta anys i es referia a l’original com a un film llunyà, vell, fins i tot caduc. Es va estrenar el 1999, penses, que exagerats. Però rumiant-ho bé, quan tenies els mateixos anys del mateix interlocutor també veies les pel·lícules de dues dècades i escaig enrere com un fet que no interpel·lava la teva era i que, tècnicament, distava del teu present. Tampoc s’ha de perdre de vista que la tirania de la immediatesa ha devaluat més que mai el concepte de modernitat, que cremem etapes amb una velocitat astoradora, i que l’acumulació d’oferta audiovisual ens porta a oblidar el que hem vist fa només un parell de setmanes. En conseqüència, fagocitem el producte més que no pas l’analitzem i això també afecta les hemeroteques individuals. De fet, la mateixa indústria està tendint a fer noves versions de productes cada cop més recents, fins al punt que costa establir una lectura generacional entre un i l’altre. No és que el pobre Neo sigui vell, és la mirada col·lectiva que s’ha dotat de mecanismes de degeneració de l’obra, convertint-la en la fulla seca d’un arbre que encara té molts anys de vida. És clar que també hi ha un altre problema: el de confondre «antic» per «clàssic». Dins d’aquesta mateixa relativització del temps, ens hem acostumat a sublimar categories com a mètode per reconèixer la veterania d’una pel·lícula. Amb l’agreujant que els clàssics de debò, els que realment han contribuït a canviar les coses, passen a compartir espai amb fenòmens que l’únic mèrit que tenen és ressuscitar quan menys t’ho esperaves. Però posats a tenir el parany, apliquem-lo a tot. No ens digueu vells, antics o «boomers», ens volem dir clàssics. No serà veritat, però sona infinitament millor i queda la mar de bé com a reivindicació del teu lloc en el món.