A l’inconscient queden relegats tots els trets o atributs que el nostre ego no reconeix com a propis, i com els releguem a l’inconscient sembla que no existeixen en nosaltres. Però en realitat, allà estan formant el que Jung va anomenar «l’ombra», que va creixent a mesura que reprimim més i més actituds, pensaments o impulsos que el nostre ego no vol acceptar.

L’ombra es comença a formar des de la nostra infància. El nostre desig més fort és ser acceptats o apreciats. Això fa que rebutgem en nosaltres qualsevol tret que l’entorn social consideri reprovable, de manera que el releguem a l’inconscient. «El que negues et sotmet, el que acceptes et transforma (Carl G. Jung)». Els autors, Thorwald Dethlef­sen i Rüdiger Dahlke, fan una anàlisi de com la malaltia és en realitat la manifestació física de «l’ombra», és a dir, de com els símptomes són missatges físics del nostre inconscient, per cridar l’atenció sobre alguna cosa que s’està regirant a l’ombra, i que ens està causant problemes. L’ombra es continuarà manifestant en nosaltres fins que la tornem conscient, fins que la il·luminem amb la nostra atenció. L’ombra genera un desequilibri intern en l’ésser humà, precisament perquè és energia psíquica reprimida, que ha estat separada de la consciència. Això fa que l’ésser humà visqui incomplet. La malaltia determinant és el «mal estar» de l’individu. En resum, la malaltia és un estat que indica que l’individu, en la seua consciència, ha deixat d’estar en ordre o harmonia. «Tots els enganys d’aquest món són insignificants comparats amb el que l’ésser humà comet amb ell mateix durant tota la vida (Dethlefsen & Dahlke)».