Una de les conseqüències de la esfereïdora guerra de Ucraïna serà l’accelerament del canvi climàtic. La quantitat de gasos acumulats a l’atmosfera per l’armament l’activaran. Per tant, i amb no pocs problemes sobre les nostres espatlles, cal que cadascú dins les nostres possibilitats continuem lluitant i posant tots els medis per frenar-lo.

S’apropa un estiu que sens dubte superarà les temperatures del estiu passat: Els responsables dels ajuntaments han d’adequar l’entorn per tal de minimitzar el patiment dels ciutadans davant l’augment de temperatures. Cal que prioritzin la plantació d’arbrat d’ombra, aquelles espècies que, (sense podes!) assumeixin una gran capçada i puguin complir les seves funcions. No es moment de malgastar temps, diners, i aigua per construir parterres de gespa i floretes. Ara, més que mai, si volem protegir els nostres carrers, els nostres aparcaments, els nostres polígons, el nostre entorn..., de la roentor del sol i les seves nefastes conseqüències, cal cobrir-los d’ombra.