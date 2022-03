L’educació, al nostre país, està feta un caos. No és pas cap secret d’Estat això. I potser algú es pregunta: per què? El fet que els joves estiguin trasbalsats per la pandèmia o abduïts per la tecnologia digital no n’és la causa. El que els docents estiguem una mica esgotats tampoc. Són elements només col·laterals.

La raó prové dels que «tenen massa temps lliure» i alteren la vida dels altres: en concret, força «bofilleros», alguns psicopedagogs de despatx i televisió i l’absència de lideratge valent i dialogant de qui n’hauria de tenir. Sé que saben de qui parlo, però en faig cinc cèntims, a veure si desperten o els despertem del seu «somni dogmàtic». La Fundació Bofill abans treballava per l’educació del país, ara s’ha convertit en una mena de secta que treballa pel seu sou i per la seguretat del poder; quan parlo de pedagogs de despatx apunto a aquells que no estan a les aules, que diuen als altres què han de fer i ells no fan, que manen amb papers i propostes que mai aplicaria una persona prudent, que és a «primera línia de foc». I sobre el lideratge, què els he de dir: han buidat de sentit què és guiar, donar suport i encoratjar i cauen en la dialèctica dels enfrontaments a cop de Decret i de vaga (tots, eh?, que no parlo pas només d’un o altre). En breu, si la gent treballés més i millor, ens estalviaríem el caos al qual ens esteu abocant. Teniu massa temps per «dir» sense fer res «operatiu». «Facta, non verba».