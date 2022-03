Va ser la meva epifania. Literatura clàssica, novel·la negra, novel·la romàntica, secció mascotes, jardineria, filosofia, art... Els clients de la llibreria s’apleguen com mosques que rondinen entorn un pot de mel en la secció d’autoajuda. Pensament positiu, dir adéu a l’ansietat, aromateràpia, meditació, canvi d’ulleres, espavilar els xacres... L’ampli ventall de possibilitats per fer de la vall de llàgrimes una terra fèrtil d’amabilitat i concòrdia no significa que tots els llibres d’autoajuda podrien formar part de la literatura de ficció? Ficció com la vida mateixa –qui diu que nosaltres humans no formem part d’un joc de la play d’un nen transhumà assegut a la tassa del wàter– com tots els llibres sagrats, com tots els tractats de filosofia, com el text de matemàtiques de tercer d’ESO o un llibre de bricolatge. La bona vida consistiria en descobrir la ficció més adequada. Seré un escriptor d’autoajuda que faré creure a la gent que la ficció que els presento enquadernada és tan real com la vida mateixa!

Si volia destacar en l’ofici, si volia ser original, havia de conèixer el terreny. Després de llegir un munt de llibres, des dels filòsofs presocràtics fins a clàssics moderns com Dale Carnegie, passant pels moralistes francesos, sense oblidar-me d’observar el nostre comportament amb mirada d’entomòleg, vaig arribar a una conclusió que em deixà perplex. L’autoajuda no es troba en l’autoajuda pròpiament dita sinó en uns moments, en uns espais, mai pensats per servir d’autoajuda. Llegeixo Les Consolacions de Sèneca amb l’esperança que deixi de creure que la mort és una cabronada. Pura ficció. La imatge del túnel infinit i negre com el carbó continua acudint puntual a la cita una vegada apago els llums amb la intenció de dormir. Però ves per on, reputats científics han demostrat que igual que el gat de Schrödinger pot estar viu i mort alhora, nosaltres podem viure la vida i la mort al mateix temps. És el fenomen de les portes giratòries. Un fenomen que encén una llum d’esperança al final del túnel.

Les religions amb codi de barres han perdut poder de convocatòria com a corretja de transmissió amb el més enllà. Tanmateix se’ls ha de reconèixer que han creat el motlle perfecte per a la creació a nivell industrial d’altres religions amb unes pretensions més modestes, però igual o més eficaces a l’hora de donar esperança en un món millor, encara que sigui d’un dia a l’altre. Dos exemples entre centenars. Que jo sàpiga cap analista polític s’ha referit al nostre procés, el d’una Catalunya lliure que diuen, com un brollador de felicitat, com un procés d’autoajuda. Espàrtac amb l’espassa assenyalant el cel ens diu que es pot derrotar a tot un imperi romà. Milers de persones enfervorides el segueixen. El fet que el nostre heroi hagi acabat lligat en una creu no fa que desaparegui l’esperança que aviat un Espàrtac més valerós ens conduirà, aquesta vegada sí, per la senda anhelada.

Tampoc ningú ha reparat que els nostres xefs, els més reputats, no cuinen per a les nostres papil·les gustatives ni per al nostre estómac. Des dels seus temples cuinen perquè puguem retrobar-nos amb la gràcia de viure. El plat d’un blanc lluminós és la patena ocupada en una minúscula part de la superfície per un aliment que s’ha transsubstanciat perquè pugui nodrir la nostra ànima. O hauríem de dir deconstruït? No es deconstrueix una patata, es deconstrueix el nostre ego. Qui vulgui alimentar-se que demani un plat de macarrons en un restaurant.

La meva epifania va ser que em vaig adonar que no podia escriure d’autoajuda perquè en el món de les il·lusions tot és una autoajuda. I si tot és una autoajuda sobren els embaucadors.