Un cop més, els tribunals espanyols demostren -igual que va passar durant la pandèmia- que es passen pel forro la salut dels ciutadans i, aquesta vegada, el TSJC ha tombat de forma inexplicable la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, una iniciativa que fa temps que s’aplica a altres ciutats europees i que contribueix a complir amb els objectius europeus de sostenibilitat. Per molt que als que tenim vehicles vells la mesura ens perjudiqui, entenc que una iniciativa com aquesta és necessària per anar a un escenari imprescindible de reducció d’emissions.

Tot i això, és injust que les administracions facin recaure tota la responsabilitat sobre els ciutadans. No es pot obligar la gent a comprar-se cotxes nous (i menys quan no saps quan poden tornar a canviar els barems), sinó incentivar un transport públic que a les comarques gironines encara deixa molt a desitjar. Menys AVE a l’aeroport i més inversió en la xarxa de trens i autobusos. Que s’estudiï d’una vegada per totes la possibilitat del tram-tren de la Costa Brava. Que es facilita el teletreball per evitar desplaçaments que en alguns casos podrien estalviar-se. Les Zones de Baixes Emissions són necessàries, a Barcelona, Girona i altres ciutats catalanes, però han d’anar acompanyades d’altres mesures de mobilitat.