En comptes d’eleccions al Parlament de Catalunya proposo que hi hagi una reforma constitucional i fem eleccions a membre del CGPJ, del TC i del TSJC. Són els que manen de veritat i se n’enfotem dels que escollim a les eleccions. Ara els càrrecs clau estan en mans del CGPJ on proliferen els jutges d’extrema dreta, alguns d’ells conferenciants habituals de la Fundación FAES (Falange Española?) de Josemari Aznar. Va obrir la veda el TC quan va fer una sentència sobre l’Estatut de Catalunya votat pel Congrés i el Senat espanyol. Tenint en compte que el president de la comissió constitucional del Congrés en aquells dies era Alfonso Guerra en un país amb tradició democràtica, hagués fet una roda de premsa posant a parir els jutges del TC. No va ser així, com molta gent reaccionària es va deixar humiliar i va preferir mirar cap a una altra banda. Covard.

Un cop el TC i el TS s’han posat a legislar i a decidir el que cal fer en la política espanyola, ara es dediquen a decidir el que ha de fer el Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Han creat un partit d’extrema dreta. Si es presentessin a unes eleccions a Catalunya no en quedaria cap dels actuals, perquè no representen en res el tarannà del poble al que han de servir i qui els paga el sou. Han confós independència judicial amb dependència de les idees d’extrema dreta. No només això sinó que a més contravenen les directives europees i el sentit comú. En primer lloc ens referirem al 25% a les escoles. Una gent a qui ningú ha escollit es permet contravenir el Parlament de Catalunya i fins i tot el TC que en el seu moment no hi va veure problemes. Això sí, el president que hi havia, Francisco Tomás y Valiente, un jurista de categoria i molt professional, no com ara que són escollits per la proximitat a Carlos Lesmes, un home d’extrem centre i alt càrrec amb Aznar.

La segona qüestió d’aquests dies és que el TSJC ha decidit suspendre les normes de l’Ajuntament de Barcelona per tal de complir les directives europees i sobretot perquè els nostres ciutadans –especialment nens i nenes– no hagin de respirar merda.

Fan servir uns arguments realment patètics i en molts casos copiats del RACC. Els cotxes són com rates, i els jutges fan cas del sindicat de les rates. A més creuen que som imbècils i es volen fer ressò dels interessos dels pobres amb cotxes antics: «Es indudable que los más afectados son los colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo por uno con distintivo ambiental y pretenden seguir circulando por Barcelona.» Són la CUP judicial! Obliden que són un percentatge petit i que hi ha un bé superior com és la salut dels nens pobres i que es podrien evitar 1.000 morts cada any. A més a totes les ciutats europees estan fent mesures similars: Londres, París, Milà i Roma.

I si els jutges deixen de fer mala política i es dediquen a treballar pel bé comú? Per això els paguem el sou.