Un dilluns qualsevol em desperto (em desperta l’alarma, per ser sincera), molt conscient de que és dilluns: primer dia de la setmana, el meu cap ràpidament em recorda que tinc molta feina per endavant. Dins la dutxa ja calculo totes les complicacions que poden sorgir i n’hi afegeixo unes quantes que sé que no puc preveure però que també apareixeran. Amb el primer cafè, repasso mentalment l’agenda social per mirar si em queda alguna tarda lliure per poder anar al cine. Mentre em poso el rímel, penso que he de demanar hora per portar la Rita al veterinari. Agafo el mòbil i les claus de casa, em poso l’abric i vaig fent mentalment la llista de la compra per si al migdia tinc temps de passar pel súper. Surto al carrer, esperitada com cada matí, i aleshores m’adono que porto des que he obert els ulls taral·larejant una cançó: «na na nanana na naaaaa».

Passo el matí amb la melodia clavada al cap. Em sorprenc cantant-la en veu alta mentre contesto correus electrònics. Poso música per intentar esborrar-la: escolto altres cançons, fins i tot m’arrisco a buscar-ne algunes que sé que inevitablement se m’enganxaran. Però ni així, no hi ha manera: el «na na nanana na naaaaa» torna una i una altra vegada, implacable. De vegades es queda en un segon pla, com si estigués endormiscat. Fa una pausa llarga, fins i tot s’allunya i es difumina (i quasi crec que ho he aconseguit), però és només per agafar embranzida i tornar-se a fer sentir. I no em serveix de res tapar-me les orelles.

De fet, el que estic repetint des que m’he despertat ni tan sols és una cançó, són només dues paraules: fa un parell de dies les repetia, inconscient i en veu alta, entonant una mica infantilment, la Candela. «No et saps res més d’aquesta cançó?», li havia demanat, divertida. Em va mirar amb els seus ulls de mar fondo i el seu mig somriure habitual, una mica sorpresa per la meva pregunta. «No. Però no passa res, no? Crec que m’esperaré uns dies abans d’aprendre-me-la». Vaig riure amb ganes. Feia temps que no ens vèiem i les hores que vam compartir aquell cap de setmana van ser insuficients per a tot el que hauríem volgut fer, però la Candela viatja molt i quan té una mica de temps cal aprofitar-lo al màxim. En Sergio voltava per allà però, conscient que necessitàvem el nostre espai, només es va fer present a l’hora de dinar.

Dos dies més tard de l’apressat comiat a l’estació d’autobusos –una abraçada massa breu, dos petons massa ràpids, el típic «a veure si ho repetim aviat» que les dues sabem que no serà encara que també sabem que ens agradaria que fos–, el «na na nanana na naaaaa» que taral·larejava la Candela s’ha instal·lat al meu cervell. Decideixo rendir-me i no lluitar-hi més. Somric, misteriosament feliç, i em pregunto si ella seguirà cantant la cançoneta encara o bé si el fet d’haver-me-la traspassat li haurà permès alliberar-se’n.