La família Torné Besalú vol donar les gràcies a tots el professionals que han fet possible que el nostre fill Blai naixés setmesó el 10 de febrer a les 9:16 del matí. Farà un any i poc ens van ajudar a superar una pèrdua i ara tots ells, (cel·lador/ra, el personal d’urgències, les infermeres, les auxiliars d’infermeria i psicologia, la psicòloga i també les ginecòlogues i obstetres), ens han ajudat a tenir en Blai.

Una especial agraïment, a l’equip de prematurs, per la seva amabilitat, ajuda, ensenyament i constància per tenir cura, cuidar i fer créixer al nostre fill Blai i també ensenyar-nos petites grans coses per quan hem sortim com a pares formats de l’hospital.