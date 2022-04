Diu Artur Mas: «No pot ser que tinguem un parlament amb majoria independentista i el català retrocedeixi a Catalunya, no té cap sentit». No pot ser, però és. Per què? Se m’acudeixen moltes respostes. Una: la llopada dels tuitaires puristes ens diria, a la manera de Laporta, que molts diputats «es diuen independentistes i no ho són». Una altra: en matèria de llengua el simple fet de professar l’independentisme no converteix ningú en més eficaç del que ho va ser el catalanisme en els anys del gran avenç de la normalització. Una tercera: independentista o no, l’handicap del parlament són els escassos poders de l’autogovern en comparació amb les amenaces que ha d’encarar, des del neocentralisme estatal fins les onades migratòries extrapeninsulars. Una quarta: el problema del Parlament és que no li fan cas, ja que les lleis que elabora sobre el català i l’escola diuen una cosa però la realitat a moltes aules és tota una altra, i així ja poden anar fent i desfent pactes transversals. Quedin-se amb la resposta que vulguin, o amb qualsevol de diferent.

Empobrit. Soc pensionista. Aquest mes cobro un 2,5% més que fa un any, però el cost de la vida és el 9,8% superior. La calculadora dedueix que la meva pensió ha perdut un 6,6% de poder adquisitiu. A més a més, tinc alguns diners estalviats, que en aquest any han perdut una part del seu valor. La inflació és això, ingressos que no atrapen els preus i estalvis que s’evaporen. Els profetes de l’apocalipsi diuen que va per llarg, perquè si avui s’encareixen els carburants i els aliments frescos, demà aquests costos repercutiran en els preus d’altres productes. Per aturar el cop els governs gasten en ajudes i redueixen impostos, i per tant incrementen un deute que demà pagarem més car, justament per combatre la inflació. Som i serem més pobres i els empobriments es paguen amb retallades; les que no arribin ara vindran després. I s’equivoca qui pensi que això s’arreglarà donant el govern als que més criden.