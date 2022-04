Divendres, 1 d’abril de 2022, a la matinada, la nostra església gironina, va quedar de quedar orfe, el nostre bisbe, Francesc Pardo, que malgrat fer uns mesos, per edat, estava jubilat, seguia exercint-ne, tot i que feia uns dies que estava malalt. Primer estigué ingressat a una clínica, però vista la gravetat del seu procés fou traslladat al Trueta, on després d’una llarga agonia ha rebut la crida del Senyor.

Feia poc l’hi havíem transmès una senzilla pregària en la qual, amb el desig d’un possible millorament, l’hi transmetíem ànims, i sobretot molta enteresa i bona dosi d’esperança enfront dels delicats moments que estava passant.

I ves per on, precisament al full parroquial del passat diumenge, en el seu escrit dominical, com si preveiés un presumpte final parlava de la virtut de la fortalesa a l’hora d’afrontar les adversitats de la vida tant pròpies de la nostra fràgil naturalesa humana.

Per tant, és talment com si es tractés d’una de les seves homilies, esdevenint un exemple a tenir present a l’hora de fer front a les nostres pròpies flaqueses, en moments tant transcendentals.

Gràcies senyor Bisbe, i que el bon Déu el tingui a la Glòria on pugui gaudir de la promesa del repòs etern. Que en pau reposi.