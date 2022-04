Abans que la pandèmia entrés a les nostres vides i provoqués estralls en la salut i l’economia, el sector vinculat a la construcció havia tingut el seu particular calvari amb la crisi econòmica del 2008 que pràcticament va paralitzar tota obra nova i part de la vella. Sortosament, però, sembla que ja es va recuperant la normalitat perduda malgrat les incerteses que ha provocat Putin amb la invasió a Ucraïna i les conseqüències derivades de l’increment del gas i l’electricitat. Aquests i d’altres problemes són els que al llarg del temps ha hagut d’afrontar una institució dedicada a la gestió de l’habitatge com és la Cambra de la Propietat Urbana de Girona que, des de la seva seu oficial del carrer Ciutadans emergeix com un far de fiabilitat i professionalitat contrastada en aquest negoci del rajol sovint tan procliu als vaivens econòmics globals.

Una llarga experiència de més de cent anys defensant els interessos relacionats amb el sector de l’habitatge a la ciutat de Girona i a les comarques gironines en el seu conjunt, s’ha traslladat recentment a les pàgines del llibre Cent anys d’habitatge i societat editat per la Cambra de la Propietat Urbana. El volum, escrit pel periodista i historiador Xavier Martí Ylla que durant mesos es va capbussar als arxius d’institucions oficials i d’empreses privades, fa una extensa i ben documentada radiografia de la història centenària d’aquesta Cambra amb el valor afegit d’incorporar-hi fotografies i testimonis escrits fins ara inèdits. Amb la voluntat compartida de defensar i fomentar els interessos dels socis propietaris davant les mesures legals que en aquell temps intentaven retallar els seus drets, un 6 de juny de 1920 es va constituir la nova entitat sota la presidència de Ferran Casadevall i Santiago Masó (que havia estat co-fundador del Diari de Girona) com a Secretari, adoptant uns estatuts legals similars al de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació. Salvant problemes derivats de la consolidació d’un projecte col·lectiu, la nova entitat gironina va poder començar la seva tasca en un pis cedit per la Cambra de Comerç quan aquesta corporació ocupava l’edifici del número 19 del carrer Ciutadans, més conegut com la Fontana d’Or (avui seu de CaixaFòrum). Després de superar uns problemes econòmics, el mes de febrer de l’any 1929 es va prendre la decisió de comprar per 250.000 pessetes (1.500 euros) el casalot que la senyora Catalina Massaguer havia posat a la venda al número 12 del carrer Ciutadans on ja s’hi varen poder instal·lat el mes de maig d’aquell mateix any.

Evidentment, la Guerra Civil va ser un sotrac important per una Cambra de Propietaris que va celebrar la seva darrera Junta de Govern el 14 de juliol de 1936, sabent perfectament que es posava fi a una època tot i que, aquell dia, encara es va acordar que s’havien de fer obres per cobrir el pati i que calia netejar els vidres de la marquesina! Tot va quedar paralitzat fins que, amb l’entrada de les forces de la IV División de Navarra amb el general Camilo Alonso Vega al capdavant, es reprenia l’activitat de la Cambra amb un ple extraordinari que es va celebrar el 23 de febrer de 1939 convocat pel falangista Antonio Federico de Correa Véglison. Els 40 anys de dictadura no varen ser un camí de roses, amb conflictes permanents relacionats amb l’empresa subministradora d’aigües, les protestes contra el Decret d’inquilinat i les interferències polítiques per afavorir als amics del nou règim. Però la Cambra de la Propietat va saber surar enmig de les dificultats creixents estabilitzant primer la seva economia per després expandir-se mitjançant l’obertura de delegacions arreu de les comarques gironines. Avui és per a molta gent un model d’eficiència en la gestió immobiliària i de fiabilitat en els tractes de compravenda, a banda d’oferir serveis addicionals com els d’assessorament tècnic o d’administració de comunitats. Un passat amb molt de futur que n’ha deixat testimoni aquest llibre que recull els seus primers cent anys de vida.