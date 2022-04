La pugna política entre els antics companys del grup municipal de Ciutadans a Girona ha tret a la llum el pagament, a càrrec del pressupost municipal, de despeses que grinyolen: nits d’hotel, bitllets d’AVE a Madrid, aportacions a sopars benèfics, cursos de formació o àpats individuals i de grup. Ho va gastar Míriam Pujola en el tram final de l’anterior mandat a càrrec de les aportacions que l’ajuntament fa als grups municipals. Totes aquestes despeses van ser comunicades i van passar el filtre de la intervenció municipal, que les va aprovar.

No hi ha cap normativa que obligui a explicar de forma detallada els motius de la despesa, fet que ens hauria de preocupar perquè que obre la porta a què diners públics s’acabin utilitzant en l’esfera privada. Desconec si destinar més de 700 euros del pressupost municipal a un curs de lideratge i gestió d’organitzacions d’una regidora és legal o no, però segur que no agrada a molts dels electors a qui representa. L’indignat més gran sembla ser el seu antic company de files, Daniel Pamplona, qui no fa gaires setmanes, va col·locar el seu germà en un càrrec d’assessor pagat per tots. Tot s’ajusta a la llei, però ètica i estèticament és reprovable. Com explica l’economista Fredy H. Wömpner, «la política pot ser la més noble de les tasques; però és susceptible de ser el més vil dels oficis».