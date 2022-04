Valguem Déu Senyor, les coses que em passen en plena vellesa. El diumenge 27 de març, vam celebrar en família, l’aniversari de la meva esposa, de nom celestial, la benvolguda i estimada M. dels Àngels.

El lloc escollit, el restaurant dels meus cunyats de l’Escala. La taula reservada, es trobava al fons del menjador. Això permetia observar tots els clients que gaudien de les excel·lències gastronòmiques dels fogons dels meus familiars. Un servidor es va asseure al davant mateix de la muller, donant l’esquena a la resta de la clientela.

Tot anava com una seda, fins que a l’hora amable dels postres, quan has fet amics per tota la vida, els cambrers van portar el pastís del feliç aconteixement. De cares a la meva muller, els 68 anys acabats de fer. En canvi, davant meu sortia un envellit 86. És clar, tota la clientela a l’observar que davant meu sortien els 86 anys, van començar a aplaudir, encaixada a la dreta i esquerra, fins i tot alguna abraçada (per cert que no em va volar la cartera, tot sigui dit) i una simpàtica senyora de Vic, gràcies al seu mòbil, es va sentir el «Cumpleaños feliz».

Al comprovar una i altra volta tanta estimació, simpatia i generositat, no em vaig atrevir a explicar el motiu que exactament ens va reunir a l’entorn de la taula.

El que no sabré com sortir-me’n de l’embolic serà per les Fires de Sant Narcís, que es quan faig anys, i repeteixin taula, per aquests dies, els clients del passat diumenge. És clar que sempre em queda aquella dita tan popular... Amics, el temps passa volant. I a qui li diuen.